Про це повідомив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ не буде.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12
У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ не буде.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:12
газа продержаться до весны хватит и нам и европейцам, а там уже пойдут первые поставки южнокорейских СПГ танкеров в США, и американцы начнут выжимать Газпром с европейского рынка. Когда проблеск адекватности озарит голову Сказочного в Кремле - Газпром вернется в игру с убытками в 10+ млрд долл и безнадежно утраченной долей рынка как минимум процентов на 10. И нарастить ее можно будет лишь отчаянно демпингуя. А демпинг Газпрома означает вымирание русского севера. Кто выпал из реальности - гуглим "бесплатные квартиры в Воркуте" и "контракты южнокорейские верфи спг"
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:31
и этого газа хватит Украине на 100500 лет? Нет? И по какой цене тогда будет газ в конце 2020 года?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:50
Если чо там корейцы не успевают, Газпром исчо может пару десятков газовозов снять с Севморпути, тупо для прикола, шоб с дурнив поразвлекаться.
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