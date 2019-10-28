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У Нафтогазі розповіли, що
станеться, якщо контракту з РФ...

У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:41

  warlamp написав:Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.

и вам этот сценарий кажется адекватным?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:51

  warlamp написав:Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.


А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 21:56

  Shram написав:
  curiousobro написав:Тут как говорится лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

На юх их с такими вариантами, прикрутить вентиль и ждать, пока немцы там им яйца не прикрутят.


У немцев всё гуд.
Есть полные хранилища, есть транзит по СП1, скоро будет и по СП2.

Вы немного не поняли мою мысль.
Немцы тут условные, потому что они одни из главных в евросоюзе и как бы они не хотели сп2, угандошить украинскую ветку по политическим причинам - это нелогично для европы. По аналогии со связью. Все хотят много линий связи вместо одной, чтобы не становится заложниками этой линии. Но и рубить самую жирную линию, с возможностью подкачки (газохранилищами) и с возможностью увеличить при необходимости объем в 2 раза - это тупость.

Вангую - пару месяцев побудем без росийского транзита, потом таки европейцы дожмут Россию на 40-50 млдр кубов в год транзита.

Нашего Вову за это изношают на уступки по ордло и он согласится.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:54

Re: У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ

  optyma33 написав:ничего не произойдет, так как с 2014 года (уже как 5 лет) Украина независит от российского газа..
м да в очередной раз убедился что фраза - мир полон непуганных идиотов- это не только афоризм).
PS Кратко - мы сидим на газовой игле как и раньше. ни пЕтя ни Яйценюк ничего умнее не придумали, как через фирмы-прокладки имея с этого свой гешефт покупать газпромовский газ. Они не увеличили добычу, не как в Польше заключили долгосрочные контракты на поставки американского /катаров/ или иных мест газа.Вся их газовая "независимость" на бумаге.. а физически это газ газпрома. Зе как вижу тоже особо репу не чешет..нет ни долгосрочных конрактов нет и планов по увеличению добычи.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:25

Re: У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ

  Волгарь написав:- он поставляется ограниченным объемом только по СП-1/СП-2/Ямал-Европа
То есть страна - оккупант сама себе порежет обьемы поставок?
Значит у них станет меньше денег на оружие которым они убивают мирных жителей.

  Волгарь написав:А потом по ГТС еще на 1000 км до Харькова или Днепра

А зачем? Намного проще свой газ туда поставлять. Европейский качать только в западные регионы. Ведь закупки газа по сути нужны только зимой. Летом хватает своего.
Если бы Петя а Теперь Вова немного шевелили извилинами то в стране начался бы физической рост добычи. На это есть все возможности но нет воли руководства страны.
А газпром.. ну а нам то что с него?? Кроме получения штрафов и компенсаций за ворованный газ с вышек Бойко, нарушений конрактов и незаконно добычи газа с оккупированого черноморского шельфа..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 15:34

  Shram написав:
  warlamp написав:Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.


А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.


Идут апелляции, западная фемида и Нафтогаз долго запрягают. Потом арестуют счета, трубы и вспомнят, что у Газпрома есть главный владелец - РФ (пакет >50% акций), у которой полно заграничной недвиги и др. активов.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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