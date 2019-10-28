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У Нафтогазі розповіли, що станеться, якщо контракту з РФ...
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:41
warlamp написав:
Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.
и вам этот сценарий кажется адекватным?
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:51
warlamp написав:
Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.
А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Суб 16 лис, 2019 21:56
Shram написав: curiousobro написав:
Тут как говорится лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
На юх их с такими вариантами, прикрутить вентиль и ждать, пока немцы там им яйца не прикрутят.
У немцев всё гуд.
Есть полные хранилища, есть транзит по СП1, скоро будет и по СП2.
Вы немного не поняли мою мысль.
Немцы тут условные, потому что они одни из главных в евросоюзе и как бы они не хотели сп2, угандошить украинскую ветку по политическим причинам - это нелогично для европы. По аналогии со связью. Все хотят много линий связи вместо одной, чтобы не становится заложниками этой линии. Но и рубить самую жирную линию, с возможностью подкачки (газохранилищами) и с возможностью увеличить при необходимости объем в 2 раза - это тупость.
Вангую - пару месяцев побудем без росийского транзита, потом таки европейцы дожмут Россию на 40-50 млдр кубов в год транзита.
Нашего Вову за это изношают на уступки по ордло и он согласится.
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curiousobro
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:54
optyma33 написав:
ничего не произойдет, так как с 2014 года (уже как 5 лет) Украина независит от российского газа..
м да в очередной раз убедился что фраза - мир полон непуганных идиотов- это не только афоризм).
PS Кратко - мы сидим на газовой игле как и раньше. ни пЕтя ни Яйценюк ничего умнее не придумали, как через фирмы-прокладки имея с этого свой гешефт покупать газпромовский газ. Они не увеличили добычу, не как в Польше заключили долгосрочные контракты на поставки американского /катаров/ или иных мест газа.Вся их газовая "независимость" на бумаге.. а физически это газ газпрома. Зе как вижу тоже особо репу не чешет..нет ни долгосрочных конрактов нет и планов по увеличению добычи.
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Джон
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Додано: Нед 17 лис, 2019 00:25
Волгарь написав:
- он поставляется ограниченным объемом только по СП-1/СП-2/Ямал-Европа
То есть страна - оккупант сама себе порежет обьемы поставок?
Значит у них станет меньше денег на оружие которым они убивают мирных жителей.
Волгарь написав:
А потом по ГТС еще на 1000 км до Харькова или Днепра
А зачем? Намного проще свой газ туда поставлять. Европейский качать только в западные регионы. Ведь закупки газа по сути нужны только зимой. Летом хватает своего.
Если бы Петя а Теперь Вова немного шевелили извилинами то в стране начался бы физической рост добычи. На это есть все возможности но нет воли руководства страны.
А газпром.. ну а нам то что с него?? Кроме получения штрафов и компенсаций за ворованный газ с вышек Бойко, нарушений конрактов и незаконно добычи газа с оккупированого черноморского шельфа..
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Джон
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Додано: Нед 17 лис, 2019 15:34
Shram написав: warlamp написав:
Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.
А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Идут апелляции, западная фемида и Нафтогаз долго запрягают. Потом арестуют счета, трубы и вспомнят, что у Газпрома есть главный владелец - РФ (пакет >50% акций), у которой полно заграничной недвиги и др. активов.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Нед 17 лис, 2019 19:20
warlamp написав: Shram написав:
А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Идут апелляции, западная фемида и Нафтогаз долго запрягают. Потом арестуют счета, трубы и вспомнят, что у Газпрома есть главный владелец - РФ (пакет >50% акций), у которой полно заграничной недвиги и др. активов.
А-а, понятно...Дурень всё думкой богатеет..
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:52
warlamp написав: Shram написав: warlamp написав:
Неужели непонятно, что Украина не собирается заморачиваться закупкой и транспортировкой российского газа. Украина надеется и дальше выигрывать ангажированные международные арбитражи у Газпрома, и на эти выплаты покупать дорогой американский СПГ у поляков. Т.е. фактически получать газ бесплатно, за счёт россиян.
А что поляки готовы поставлять газ за судебные решения? Без денег?
Ибо пока, ни по одному решению ни Украина, ни Нафтогаз не получили ни копейки.
Идут апелляции, западная фемида и Нафтогаз долго запрягают. Потом арестуют счета, трубы и вспомнят, что у Газпрома есть главный владелец - РФ (пакет >50% акций), у которой полно заграничной недвиги и др. активов.
О, это длящееся уже 28 лет ожидание чуда - то денег гетмана Полуботка, то конфискации имущества РФ, то получения 12-ти миллиардов за неподписанный договор...
Результат ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ - НИЧЕГО. Я понимаю, европейская Фемида (самая справедливая в мире) смогла оДИН РАЗ вынести вердикт в пользу Нафтогаза, на основании того, что у него денег нет, а у Газпрома есть, но представить себе, что нечто подобное повториться за отказ подписать Договор - это конечно, из ряда вон (хотя гг-ам Кобелему и Витренко, похоже, удалось уверить страну, что деньги будут). Из той же серии - привлечь РФ к ответу по обязательствам Газпрома. Во-первых, у РФ как государства чуть больше 50% акций( а остальное у частных инвесторов, например у Вашего покорного слуги около 1/1000-ой процента, и я не представляю механизма, способного заставить МЕНЯ ЛИЧНО отвечать по обязательствам ПАО ГАЗПРОМ). Во-вторых, ПАО - публичное акционерное общество, предполагает по сути своей ответственность ОБЩЕСТВА по своим обязательствам, но никак НЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЕГО АКЦИЙ. В-третьих, очень советую вспомнить дело Юкоса о 50-ти миллиардах долларов. К суду пытались привлечь именно РФ, и что, кто-то получил от нее 50 млрд.?
Забудьте. Несомненно, ГАЗПРОМ ждут несколько неприятных месяцев зимой-весной 20-го, но очень боюсь, что Украину ждет НЕСКОЛЬКО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫХ ЛЕТ.
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Волгарь
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