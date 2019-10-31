Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.
Дивися повний текст Які порушення ПДР буде розпізнавати система відеофіксації (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:30
Які порушення ПДР буде розпізнавати система...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які порушення ПДР буде розпізнавати система відеофіксації (інфографіка).
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:30
Что такое "двойная осевая"? Это Геращенко такую терминологию использует? В постановлении о штрафе тоже будет что-то про ось?
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