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Які порушення ПДР буде
розпізнавати система...

Які порушення ПДР буде розпізнавати система...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:30

Які порушення ПДР буде розпізнавати система...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

Дивися повний текст Які порушення ПДР буде розпізнавати система відеофіксації (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:30

Что такое "двойная осевая"? Это Геращенко такую терминологию использует? В постановлении о штрафе тоже будет что-то про ось?
sich
 
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