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Медицина в Україні. Здоров'я
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:08
GALeon написав:
найближчий ввльний запис через 3 чи 4 місяці))))
От і медицина в нас вже Європейська.
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