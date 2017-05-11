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Медицина в Україні. Здоров'я

Медицина в Україні. Здоров'я
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 17:34

Re: Медицина в Україні. Здоров'я

Wirująświatła написав:Зображення
весною того року телефонував на 15-77, щоб дізнатись де роблять безкоштовно мрт - сказали шукайте в інтернеті. витратив час - знайшов, але виявилось, що найближчий ввльний запис через 3 чи 4 місяці))))
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:08

Re: Медицина в Україні. Здоров'я

  GALeon написав:найближчий ввльний запис через 3 чи 4 місяці))))

От і медицина в нас вже Європейська.
Дюрі-бачі
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