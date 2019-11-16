Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня

Додано: Нед 17 лис, 2019 07:11

Помнится когда тарифы на газ в 8 раз поднимали, один из главных аргументов был что с такими тарифами рост добычи газа будет исчисляться двузначными цифрами (в процентах )ежегодно.



Теперь смотрим результаты:

- добыча газа в 2014 году составила 20,5 млрд кубов (до повышения)

- добыча газа в 2015 году сократилась на 3% , до 19,9 млрд кубов

- добыча газа в 2016 году увеличилась на 1,5% , до 20,2 млрд кубов

- добыча газа в 2017 году увеличилась на 4 % , до 20,8 млрд кубов

- добыча газа в 2018 году увеличилась на 0,5 % , до 20,9 млрд кубов



Итого за 5 лет добыча газа выросла лишь на 0,4 млрд кубов или на 2% всего.

При 10-кратном росте тарифов.