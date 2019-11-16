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Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12
Пропонуємо до обговорення:
Підтверджені запаси газу в Україні - 1,1 трлн кубометрів, при цьому видобувається лише 20-21 млрд щорічно. Про це заявив представник Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd в Україні Амір Кілані.
Дивися повний текст Видобуток газу в Україні втричі менший від світового рівня
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R2
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12
BP. Statistical Review of World Energy 2015:
По оценкам «BP», мировых запасов природного газа, при сохранении уровня добычи 2015 г., должно хватить примерно на 53 года.
В Украине - запасы 1.1 трлн м³
добыча - 21 млрд м³ в год
1.1 трлн поделить на 21 млрд будет почти
РОВНО 53 года!
Добыча газа в Украине НЕ МЕНЬШЕ, а соответствует среднемировому уровню, кто такой Амир Килани?
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tatarinov09101985
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:45
реформаторов яценюка и тимашенко нужно привлечь, они экперты по добычи газа в Украине.
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optyma33
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Додано: Суб 16 лис, 2019 20:56
tatarinov09101985 как бы эта очень мягко так сказать, чтобы модератор не удалил это сообщение. Амир Килани - это украинский эксперт по газовым вопросам в Украине. По его оценкам 53 года достаточно немалый срок, особенно на фоне интенсивности событий в последние годы, вот он и предлагает ускорить/увеличть добычу.
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optyma33
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Додано: Суб 16 лис, 2019 23:46
tatarinov09101985 написав:
должно хватить примерно на 53 года.
Чепуха.... не сказано самое главное КАКОГО ГАЗА? Нет, то что метан это понятно, но он ведь есть обычная скважина, сланцевая, а есть метаногидраты.а еще запасы газа на черноморском шельфе. Правда про шельф стоит забыть.. судя по тому что за 5 лет с начала агрессии флот так и не построили. Ну те петины катерки в счет не берем...шельф защищать нечем. А еще с учетом цифры в запасы 1.1 трлн м³ как то "забыли" сказать про категорийность запасов газа...а то возможно себестоимость добычи настолько велика что дешевле с Австралии тащить танкерами.
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Джон
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Додано: Нед 17 лис, 2019 07:11
Помнится когда тарифы на газ в 8 раз поднимали, один из главных аргументов был что с такими тарифами рост добычи газа будет исчисляться двузначными цифрами (в процентах )ежегодно.
Теперь смотрим результаты:
- добыча газа в 2014 году составила 20,5 млрд кубов (до повышения)
- добыча газа в 2015 году сократилась на 3% , до 19,9 млрд кубов
- добыча газа в 2016 году увеличилась на 1,5% , до 20,2 млрд кубов
- добыча газа в 2017 году увеличилась на 4 % , до 20,8 млрд кубов
- добыча газа в 2018 году увеличилась на 0,5 % , до 20,9 млрд кубов
Итого за 5 лет добыча газа выросла лишь на 0,4 млрд кубов или на 2% всего.
При 10-кратном росте тарифов.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Нед 17 лис, 2019 12:33
Shram написав:
Итого за 5 лет добыча газа выросла лишь на 0,4 млрд кубов или на 2% всего.
При 10-кратном росте тарифов.
А что вы хотели от "єврореХформаторов"... 4года коту под хвост...да и сейчас что то не видно бурного роста газодобычи.
Единственно что полезного сделали это приватним домам закупать летом газ в запас на зиму. Но жители многоэтажек в пролете. Почему им не разрешить на подъезд/дом закупать газ летом?
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Джон
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Додано: Нед 17 лис, 2019 13:30
Джон написав: Shram написав:
Итого за 5 лет добыча газа выросла лишь на 0,4 млрд кубов или на 2% всего.
При 10-кратном росте тарифов.
А что вы хотели от "єврореХформаторов"... 4года коту под хвост...да и сейчас что то не видно бурного роста газодобычи.
Единственно что полезного сделали это приватним домам закупать летом газ в запас на зиму. Но жители многоэтажек в пролете. Почему им не разрешить на подъезд/дом закупать газ летом?
Киев, газ только для плиты. На одного человека в месяц плачу 20 грн.
Не вижу смысла закупаться летом. Это если колонки и котлы на газу тогда да.
Также ситуация и со счетчиками. Заплати за счетчик, потом за поверку, то счетчик не окупается
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p_a_l
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:44
Джон написав:
Единственно что полезного сделали это приватним домам закупать летом газ в запас на зиму.
если бы газ из этого запаса можно было расходовать когда хочешь, а не сначала из запаса и только потом - покупка, то было б полезно. к примеру - октябрь-ноябрь - покупаешь, декабрь-февраль - из запаса, выбираешь - в личном кабинете на сайте 104.ua.
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RomanTik
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