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Електромобілі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:05

  Denik написав:
  Bolt написав:Мені Ліфовських 120 км, було би цілком достатньо декілька разів в місто змотатись, на ніч на зарядку по нічному тарифу біля хати . Але немає грошей на нього, тому палю бензу на 8+кг в місяць. 😟

8 кгрн * 60 місяців = 480 тис. грн.
VOLT брався за 12,5 або тих самих 480-500 тис.грн. Він банально за 5 років окупився.

Власне йдеться, що 8 кг в місяць можу дозволити, 480 кг відразу ні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:12

  Hotab написав:Коли буде в автомобілях батарея на 100 і більше кВт год (і чесних 600+ км) , і щоб він коштував 20 куїв?))
Чи нинішні цифри запасу ходу - це вже стеля?
1 Як мінімум пяток авто з баткою в 100Квт*год +/-10%- вже є
Зікр001 - 87___100____140 квт*год (35000-50000 доларів)
Мерс EQ/E.S- 96____108____118квт*год (48000-110000 доларів)
Біайді Танг ______108 квт*год (40000-50000 доларів)
2 Батка в 100+квт*год..це задниця для кожноденного використання , бо важить від 500 кг і до 800 кг( якщо з охолодженням, а вони всі з охолодженням)
3 З свого 7-річного використання електромобілів
Приватне ( сам на роботу з роботи) - 50+/- 20км в день =99% випадків
_____________________________________300+км в день - 3 рази

Питання
Навіщо у 99% випадків возити з собою вантаж в 500+кг..якщо використовуєш максимум 15-20квт*год в день? (100 кг)
Тому
якщо таксист - то треба 60-65квт*год ( встигаєш зарядитись вночі) ,=150-200км( як правило 200км ніхто не наїзжає по Львову, в інших містах може бути по іншому)
Якщо для приватного використання то
якщо багатий буратіно то
ІД4 (80квт*год батарейка) ціна нового 25000-27000 , повний привід 35000 , б/у від 22000
+ ДВС на дальні подорожі(дизель або газ)
Якщо бідний буратіно то
15000-20000 електричка (нісан ліф2покоління, щось з бу китайців) на кожен день
і ДВС по потребі
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:38

budivelnik
Ну тому я поки що на гібриді без розетки.
2 тонна машина з витратою у Києві взимку 6-7 літрів, в міжсезоння 4-5 літрів, влітку знов біля 6.
Траса теж 6-7 , як топити.
Все ж мати 1 авто, і щоб це був чистий електро, ще не час. І мабуть ще років 5 ні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:16

  Hotab написав:budivelnik
Ну тому я поки що на гібриді без розетки.
2 тонна машина з витратою у Києві взимку 6-7 літрів, в міжсезоння 4-5 літрів, влітку знов біля 6.
Траса теж 6-7 , як топити.
Все ж мати 1 авто, і щоб це був чистий електро, ще не час. І мабуть ще років 5 ні.

Американець якийсь? А якщо дати гарі, поїде? а тоді яка витрата?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:39

unicdima
Ну заявлено наче біля 8 сек. Мені більше ніж достатньо. Є де лоскотати нерви і без дороги.
А так, якщо гнати 140+, то до 8л миттєва долетить. По автобанам Європи бачив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:49

  Hotab написав:unicdima
Ну заявлено наче біля 8 сек. Мені більше ніж достатньо. Є де лоскотати нерви і без дороги.
А так, якщо гнати 140+, то до 8л миттєва долетить. По автобанам Європи бачив.

140+ без прискорень ні про що не каже, можна і в менше вкластися, я про те якщо навалювати. Я зараз взяв поганяти гольфа 2,0тді, то по трасі якщо йти з швидкістю потоку і в 4,5 можна вкластися, а на тому ж участку але агресивно то вже 6,5 і більше може бути. Він легший і добре стартує, ще й механіку спеціально брав для цього, в тебе впевнений на 100% автомат.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:56

unicdima
Так, у гібридів зазвичай електронний варіатор. Дуже прикольно після механіки. Я вже не хочу отих ривків, стартів , визгів гуми. Наче Боїнг йдеш по дорозі, комфорт)
У мене ще й від кнопок коробка. Без ричага. Наче в дитинстві на машинках)
Hotab
 
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