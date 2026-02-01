Електромобілі

|
думаю многое зависит от качества ячеек. Один мой планшет 5 лет держит как новый. другие гаджеты за 5 лет почти непригодны (смартфоны сяоми и нокиа, планшеты, ноутбук, фонарики на 18650)
Вчіться розуміти загальну картину
1 Батарея першого ліфа - 22 квт*год
2 Навіть для того щоб проїхати 100 км... треба зарядити до 100% розрядити до нуля....
Так для довідки
сьогоднішня батарея як правило має 60 квт*год , тому заряжаючись до 70% і розряжаючись до 30% - має ті самі параметри витрат що ліф 1 100%...
Тобто ліфовська працює в гірших діапазонах
3 Середня(пікова) потужність автомобіля - (розгін/тормозіння) це 30( розгін помірний)-200 Квт(розгін екстремальний)
Тобто
Для ліфа це постійна робота на 1,5С-10С
Для сьогоднішнього китайця це 0,5С-3С
Тобто робота в більш щадящому режимі
4 Один цикл ліфа=100 км, 1500 циклів=150 000 км
Один цикл китайця=300км, 1500 циклів=450 000 км..
Звідси висновок
Якщо батарейка мізерна по обєму,працює в режимі 100%-0% і використовується на потужності 5-10С... то не дивно що вона вмирає на 500 циклах
Якщо ж обєм батареї дозволяє її використовувати в режимі 70%-30% , на потужностях 0,3-1С - то вона живе 2000+ циклів втрачаючи при цьому не більше 20% ємності
Колеги, як на вашу думку, чи є зараз сенс ставити автозарядні станції не в місті, а при дорозі обласного значення? Є ділянка між 2-ма невеликими (40-80 тис) містами, до одного міста - 20 км, до іншого 35км, периферія.
В мене просто ніколи не було електромобіля і не розумію чи це буде цікаво водіям. Може вони наперед прорахують відстань у 55км, щоб не зупинятися в дорозі, а зарядитися вже у місті.
Ну і там є бензинові АЗС між цими містами, на деяких також можна зарядити авто. Але в мене ідея, що ще доставити сонячні панелі та акуми і таким чином здешевити ее. Проте тоді проект дуже зростає в ціні і може й не окупитися. Та і зростання кількості електромобілів після зняття пільг може стати від'ємним
Питання поставлене таким чином, що я як людина яка почала з електромобілів збери сам і дійшла до парку з 12 електромобілів - скажу
Краще не лізьте туди про що не маєте жодного поняття.
1 Електромобілі ДУЖЕ вигідні якщо заряджатись дома по домашньому тарифу
При чому
Саме ДОМА (або близько дому) і саме по домашньому , тоді літом витрати на паливо(електрику) це 1грн км, зимою 2грн/км це при 4,5 грн/квт*год
2 Заряжатись на трасі буде менше 1% від власників автомобілів (це мій досвід використання електромобілів з 2016 року, на публічних зарядках я витратив менше 5% грошей витрачених на зарядки дома( це при тому що публічні в 4 рази дорожчі)
3 Якщо людина заряджається за гроші вона хоче отримати заряд потужністю в 100+квт....
Ви можете прикинути конфігурацію сонячних панелей+акамуляторів (бо напряму від сонячних не вийде точно по багатьом причинам) ?
Врахуйте втрати
З панелі в акамулятор , потім з акамулятора в машину....
budivelnik
Дякую за відповідь, якраз у цьому й сумнів - хто купує електроавтомобіль на периферії (а це Закарпаття, де більшість населення живе в приватних будинках) той буде орієнтуватися на домашню зарядку в основному. Щодо панелей та акумів - думав як допоміжне до загальної електромережі.
Єдина надія - це якби електромобіль став більш масовим (вище 30-40% від усіх авто на дорогах), тоді можливо у цієї ідеї був би сенс. Поки не буду спішити, переводжу ділянку з осг на відповідне цільове
Траса H09 (Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ- Львів). В принципі багато немісцевих також проїздить там, може на них орієнтуватися, але це дійсно треба провести потужну і швидку зарядку 50-100кВт
The_Rebel
Ось сюди гляньте
Подивіться
а - де Ви
б - що є коло Вас
в - звідки повинна їхати машина і куди щоб їй захотілось зарядитись у Вас...
кожних 200-300 км власник електромобіля хотів би зарядитись ,
...якщо від точки звідки він виїхав і до точки куди їде він не може заїхати на домашньому заряді(300-350км ) і в точці куди він їде відсутня зарядка...( при чому якщо він їде в гості в приватний будинок і в нього є з собою зарядне від 220 - то він там і зарядиться)
Повільна .. менше 50 квт потужності - це чекати поки зарядиться 1-2 години
Тому прикиньте що буде робити( і чи захоче) людина заряжаючись
