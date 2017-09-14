RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16649166501665116652
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:16

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Но проблемка в том, что у нас достаточно высокий % незламных. Понятно, что большинство из них незламни на диванах, от которых не оторвутся при любых условиях. Тем не менее, я слышал и такие голоса: "В случае предательства (плохих условий мира) пойдём на Киев". И совсем не уверен, что такие "горячие головы" не найдутся в реале.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Высокого же вы мнения о этих горлопанах.
Не сомневаюсь, что наши форумные незламники с диванов не слезут.
Но есть и другие. Их, может, и немного, но тут такое - главное начать, а потом желающие побузить найдутся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38567
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:26

  ЛАД написав:Но есть и другие. Их, может, и немного, но тут такое - главное начать, а потом желающие побузить найдутся.


Возможно.
То думаете их щас светом/холодом морят, что бы попустились? Показывают что и в Киеве не отсидятся, в хатах блатных, и бизнесам их хана?
Ну судя по всему морить еще года три-четыре, не меньше.
Очень потужные попались.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16649166501665116652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 199836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 402016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1109805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2780)
01.02.2026 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.