Не сомневаюсь, что наши форумные незламники с диванов не слезут.Господар Вельзевула написав:ЛАД написав:Но проблемка в том, что у нас достаточно высокий % незламных. Понятно, что большинство из них незламни на диванах, от которых не оторвутся при любых условиях. Тем не менее, я слышал и такие голоса: "В случае предательства (плохих условий мира) пойдём на Киев". И совсем не уверен, что такие "горячие головы" не найдутся в реале.
Высокого же вы мнения о этих горлопанах.
Но есть и другие. Их, может, и немного, но тут такое - главное начать, а потом желающие побузить найдутся.