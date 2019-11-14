Українців можуть звільнити від податків з депозитів
Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:11
Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів.
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:30
Re: Депутати пропонують звільнити українців від податків з..
Ну і от для чого і чому ? Бюджет дефіцитний . Всі говорять , що за будь-що отримане - треба заплатити податки . В принципі вже всі звикли . Дебілкуватий популізм ?
Додано: Пон 18 лис, 2019 13:47
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:03
Ура. Хотьь оодин нормальный законопроект за последнее время.
Ставки по депозитам и так уже даже ниже уровня инфляции.
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:22
Дайош депозиты по 27%, как в рухнувших банках было! Ведь всем было хорошо )))
Додано: Пон 18 лис, 2019 15:30
R2 Якщо виходити з того, що УСІ доходи (крім соціальних виплат) повинні оподатковуватися, то - дивне рішення.
Чим дохід від депозиту кардинально відрізняється від іншого доходу, щоб його звільняти від оподаткування?
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