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Депутати пропонують звільнити
українців від податків з...

Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:49

_hunter
Все просто
положив 100 грн под условно 13% вы за год получаете 13 грн дохода до вычета налогов. Чистая ставка будет 13-(13*0,195)=10,47%. Т.е. условно читсый доход = 10,47 грн. Отнимает инфлацию (на сегодня около 9% на этот год)
Итого за минусом налогов и с учётом инфляции вы заработали 1,47 коп
Как-то так
demienn
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:50

По самым скромным подсчетам, НДФЛ + военный сбор с процентного дохода от депозитов физлиц в год составляет ~9`000`000`000 гривен.

Эмм. 1% доходов бюджета.

Учитывая дефицит бюджета, например, ПФУ в 2019 году = 167`000`000`000 грн и закрывающихся крупнейших налогоплательщиков (табачников) - это ОЧЕНЬ странное решение.

Неужели нанобуонопарте так хочется захватить все местные советы, что с помощью бешеного принтера в ВР готов задушить доходы бюджета ещё больше?
sergo01101
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:58

  demienn написав:_hunter
Все просто
положив 100 грн под условно 13% вы за год получаете 13 грн дохода до вычета налогов. Чистая ставка будет 13-(13*0,195)=10,47%. Т.е. условно читсый доход = 10,47 грн. Отнимает инфлацию (на сегодня около 9% на этот год)
Итого за минусом налогов и с учётом инфляции вы заработали 1,47 коп
Как-то так

Т.е. всеравно (не смотря на инфляцию и налоги) заработали?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:04

  _hunter написав:Что-то я запутался в этой математике: мы поклади 100 гривен в 2013, а в 2014 забрали 110 (условно). Но доход мы не получили... -- А эти "лишние" 10 гривен -- это что? Или тут подразумевается "нелинейная геометрия" вида -- "депозит у нас в гривнах, но доход считаем в валюте"

По-перше де я говорив про валюту? Все рахуємо в гривнях. Так, ми отримали 10 грн доходу, зате наш депозит знецінився на 25%(інфляція в 2014 році) Тобто ми втратили 25 гривень. Сумарно - ми втратили 15 гривень. + 2 гривні заплатили податку. = -17грн.
А в 2015 втратили ще 30 гривень з аналогічного депозиту.
Ідіотів ставити під такі відсотки, та ще й з постійною інфляцією, та ще й з податками - стає все менше.
По-друге ви повний нуль в економіці, тому що не розумієте що чим менше люди ставлять грошей на депозит - тим це гірше для держави. Я вже писав вище - держава заробляє на інфляції значно більше ніж на податках від депозитів.
Саме тому вони пропонують ліквідувати цей податок, а зовсім не для "добра для населення".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:12

  andrijk777 написав:...По-перше де я говорив про валюту? Все рахуємо в гривнях. Так, ми отримали 10 грн доходу, зате наш депозит знецінився на 25%(інфляція в 2014 році) Тобто ми втратили 25 гривень. Сумарно - ми втратили 15 гривень. + 2 гривні заплатили податку. = -17грн....

Странная логика. Т.е. в кармане по прежнему 110 гривен, но Вы где-то потеряли 25 гривен. В Вашей фантазии - посредством некоей абсолютной инфляцией в 25%. Деньги магическим путём деноминировались что ли у Вас в кармане?

% инфляции "по стране" - это средняя температура по больнице. Так что 10 грн - по прежнему Ваш налогооблагаемый ДОХОД.

Закон о налогообложении не оперирует "инфляцией" в отношении доходов. Только номиналами. Так что смиритесь.

А что Вам не нравится доходность депозитов сейчас - ну ок. Не нравятся, так не нравятся. В фантазирование впадать-то чего?
sergo01101
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:21

  sergo01101 написав:
  andrijk777 написав:...По-перше де я говорив про валюту? Все рахуємо в гривнях. Так, ми отримали 10 грн доходу, зате наш депозит знецінився на 25%(інфляція в 2014 році) Тобто ми втратили 25 гривень. Сумарно - ми втратили 15 гривень. + 2 гривні заплатили податку. = -17грн....

Странная логика. Т.е. в кармане по прежнему 110 гривен, но Вы где-то потеряли 25 гривен. В Вашей фантазии - посредством некоей абсолютной инфляцией в 25%. Деньги магическим путём деноминировались что ли у Вас в кармане?

% инфляции "по стране" - это средняя температура по больнице. Так что 10 грн - по прежнему Ваш налогооблагаемый ДОХОД.

Закон о налогообложении не оперирует "инфляцией" в отношении доходов. Только номиналами. Так что смиритесь.

А что Вам не нравится доходность депозитов сейчас - ну ок. Не нравятся, так не нравятся. В фантазирование впадать-то чего?

У вас в кишені "бумажки" з паперу на яких намальовано 110 грн. Так зрозуміло?
Якщо держава захоче - то це реально будуть "бумашки".
andrijk777
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