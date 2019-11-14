Депутати пропонують звільнити українців від податків з...

Додано: Пон 18 лис, 2019 20:21

sergo01101 написав: % инфляции "по стране" - это средняя температура по больнице. Так что 10 грн - по прежнему Ваш налогооблагаемый ДОХОД.



Закон о налогообложении не оперирует "инфляцией" в отношении доходов. Только номиналами. Так что смиритесь. % инфляции "по стране" - это средняя температура по больнице. Так что 10 грн - по прежнему Ваш налогооблагаемый ДОХОД.Закон о налогообложении не оперирует "инфляцией" в отношении доходов. Только номиналами. Так что смиритесь.

Закон о налогообложении, конечно, инфляцию не учитывает, но вот что такое "налогооблагаемый ДОХОД" - это определяется исключительно этим самым законом и может меняться от года к году. Если физик (с юриками сложнее) сегодня купит доллары по 8, положит в тумбочку и через год продаст по 24, у него гривны станет в три раза больше, но "доход" он не получит. Если сегодня купит по 27, положит на валютный депозит под 3% и через год продаст по 24, то гривны у него станет меньше, но "доход" он получит и должен будет отстегнуть государству совсем не отрицательное число деньзнаков. Но это только с 2014го. Раньше был не должен. В общем, как в анекдоте: "это нельзя понять, это нужно запомнить".