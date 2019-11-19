Депутати пропонують звільнити українців від податків з...

Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16

_hunter

Не нужно ровнять всех под одну гребенку как говориться. С ляма может пусть и платят налоги, а если получил 100 или 1000 грн, да и то через год, потому что банк не возвращал - все помнят историю с банкопадами, то никакой прибыли никто не получил. О какой прибыли идет речь - цифры минусовые.

Даже если купили сахар, мешок картошки - то человек получит как минимум нормальное питание а не минус 25 % от киллограма сахара.

И так если человек на 100 грн купил по 7 грн 15 кг сахара в 2014 году, а в 2015 году на 110 грн смог купить только 10 или еще меньше это он что получил прибыль по вашей логике?

К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне - тоже без права выбора.