Депутати пропонують звільнити українців від податків з...
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_hunter Не нужно ровнять всех под одну гребенку как говориться. С ляма может пусть и платят налоги, а если получил 100 или 1000 грн, да и то через год, потому что банк не возвращал - все помнят историю с банкопадами, то никакой прибыли никто не получил. О какой прибыли идет речь - цифры минусовые. Даже если купили сахар, мешок картошки - то человек получит как минимум нормальное питание а не минус 25 % от киллограма сахара. И так если человек на 100 грн купил по 7 грн 15 кг сахара в 2014 году, а в 2015 году на 110 грн смог купить только 10 или еще меньше это он что получил прибыль по вашей логике? К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне - тоже без права выбора.
blueiceua написав:_hunter Не нужно ровнять всех под одну гребенку как говориться. С ляма может пусть и платят налоги, а если получил 100 или 1000 грн, да и то через год, потому что банк не возвращал - все помнят историю с банкопадами, то никакой прибыли никто не получил. О какой прибыли идет речь - цифры минусовые. Даже если купили сахар, мешок картошки - то человек получит как минимум нормальное питание а не минус 25 % от киллограма сахара. И так если человек на 100 грн купил по 7 грн 15 кг сахара в 2014 году, а в 2015 году на 110 грн смог купить только 10 или еще меньше это он что получил прибыль по вашей логике? К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне - тоже без права выбора.
ОК -- уже ближе. Т.е. 100тыщ -- платит, тыщща -- не платит. А "где" переход делаем? -- на 2х? -- на 10ти? -- почему именно там? Так как же называются цифры "без вклада"? -- с вкладом -- минусовые, Ок, а без? -- дважды минусовые? В таком случае каждый для себя решает сам: что ему выгоднее получать "убыток" и платить налог или не получать -- и не платить налог.
И, всетаки -- что делать работникам без переиндексации зарплаты? -- платить налог или нет?
>>> К тому же у кого были вклады в валюте - то возвращали их только в гривне Естественно в гривне. Или что, госсударство на себя валютные риски брать должно? -- спасибо, но лично я за "самых хитрых" (или "умных") платить не готов.
blueiceua написав:Faceless Тут уже подробно объяснили что, например если вложил в 2014 м году 100 грн в 2015 получил бумажку 110, при инфляции 25 %, то это никакой не доход а даже убыток. Если не счиать даже в валюте, а к примеру брать покупательскую способность, стоимость комуслуг, даже элементарный хлеб. И человек получил не миллион гривен, а 10! За что гражданин должен еще платить в данном случае? Как говориться нужно и совесть иметь этому государству.
Приведите хоть один документ, где инфляция рассматривается как расход и уменьшает базу налогообложения, если не в Украине, так хоть где-нибудь в цивилизованной стране, а потом будете уже чушь про "убытки" рассказывать
manko74 Я отвечу. Во всём мире АКТИВНЫЙ доход облагается налогом. Это, например, зарплата, доход ФОПа, оплата за выполненные работы или услуги. Эти деньги (все или часть их) человек несёт на депозит. Он получил доход, оплатил налоги, занёс на депозит - и тут опять платит налоги. Возникает по сути ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. А это запрещено законом. Причём Украина имеет договора с разными странами типа той же Польши касаемо избежания двойного налогообложения (Вкратце: или ты платишь налоги в Польше, или там ничего не платишь-но обязан заплатить все налоги в Украине), но внутри страны всё равно двойное налогообложение. Нельзя так!