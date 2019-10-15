За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн.
Дивися повний текст Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25
Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту.
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:26
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
|