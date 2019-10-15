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Водіїв продовжують штрафувати
за виїзд на смугу...

Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25

Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн.

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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 09:26

Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
lsiserg_ua
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