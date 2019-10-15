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Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25
Пропонуємо до обговорення:
За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн.
Дивися повний текст Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту
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Додано: Вів 19 лис, 2019 09:26
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
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lsiserg_ua
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:43
lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
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_hunter
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:47
_hunter написав: lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира
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lsiserg_ua
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Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00
lsiserg_ua написав: _hunter написав: lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира
Суть того вопроса понял.
А суть моего вопроса в том, что там перед парадным около 10 ступенек и потом узкая дверь -- редкая машина пролезет. А если пролезет -- ступеньки в парадном слишком узкие -- даже смарт не пролазит.
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_hunter
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