|
|
|
Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:25
Пропонуємо до обговорення:
За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту протягом місяця винесено 8 600 постанов на майже 4,5 млн грн.
Дивися повний текст Водіїв продовжують штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91934
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:26
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
-
lsiserg_ua
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:43
lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1265
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 10:47
_hunter написав: lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира
-
lsiserg_ua
-
-
- Повідомлень: 239
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00
lsiserg_ua написав: _hunter написав: lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира
Суть того вопроса понял.
А суть моего вопроса в том, что там перед парадным около 10 ступенек и потом узкая дверь -- редкая машина пролезет. А если пролезет -- ступеньки в парадном слишком узкие -- даже смарт не пролазит.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1265
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лис, 2019 15:40
lsiserg_ua написав: _hunter написав: lsiserg_ua написав:
Как не нарушая правил ПДД высодить/подобрать пассажира возле станции метро, при въезде/выезде из Киева, например метро Житомерская?
Немного странная постановка вопроса... а как высадить пассажира возле его двери в парадном? -- а если он не на первом этаже живет.
Суть вопроса в том, что там сплошная без разрывов с знаком 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", которую нельзя пересекать, а соответственно нельзя высадить/подобрать пассажира
Там перед станцией метро есть поворот направо на Кричевского, перед этим поворотом есть зона заезда на полосу ОТ для поворота или высадки пассажиров.
5,11 "В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части."
-
Giroi
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 03.11.15
- Подякував: 8239 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|