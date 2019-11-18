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Який відсоток українців
повертає свої речі з ломбардів

Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16

Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів

Пропонуємо до обговорення:
Середній чек клієнтів, що заклали своє майно у ломбардах, становить 2200 грн.

Дивися повний текст Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16

60 процентов клиентов ломбардов - это клиенты с достатком среднего и выше среднего уровня ))))
Какая ересь.
freeze
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