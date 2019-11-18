Середній чек клієнтів, що заклали своє майно у ломбардах, становить 2200 грн.
Дивися повний текст Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16
Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів.
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16
60 процентов клиентов ломбардов - это клиенты с достатком среднего и выше среднего уровня ))))
Какая ересь.
Додано: Сер 20 лис, 2019 01:06
Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
Никогда не был в ломбарде, интересно, как они вообще узнали о "достатке" клиентов? Насколько я знаю, там не нужна идентификация и анкеты, неужели опросник просят заполнить?
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