Середній чек клієнтів, що заклали своє майно у ломбардах, становить 2200 грн.
Дивися повний текст Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16
Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів.
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16
60 процентов клиентов ломбардов - это клиенты с достатком среднего и выше среднего уровня ))))
Какая ересь.
Додано: Сер 20 лис, 2019 01:06
Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
Никогда не был в ломбарде, интересно, как они вообще узнали о "достатке" клиентов? Насколько я знаю, там не нужна идентификация и анкеты, неужели опросник просят заполнить?
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:21
Идентификация по правилам нужна, это же типа залогового кредита.
Договор составляется, там если не выкупить в течение определенного периода или иметь определенную задолженность, то товар выставляется на на продажу.
Но часто, если очередной наркоман, что-то сдает, или представитель тёмного мира, то просто оформляется договор на подставное лицо.
Опросников понятно нет )))
Кстати в магазинах при ломбардах действительно некоторые вещи нормальные можно купить за очень хорошую цену. Правда там часто не фискальный чек на покупку выдают, а чек то что вы якобы выкупили свою вещь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:54
freeze, я конечно не в курсе, но как-то сомневаюсь, что в магазинах при ломбарде можно купить стоящее дешего. По-любому должны быть постоянные мастера-перекупы, которые сотрудничают с работниками ломбардов и всё самое хорошее выкупают первыми. А дальше перепродают в интернете или ещё как-то используют.
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:06
Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
Вы не сомневайтесь, а просто понаблюдайте за комиссионками при ломбардах.
Тоже из секондами, можно купить удивительные новые нулевые вещи, у меня малый купил на прошлой неделе нулевую кожаную куртку какого то известного бренда с бирками несрезанными за 200 грн и три новые отличные футболки Арсенал, Челси и Манчестер по 33 грн каждая. Места надо знать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 лис, 2019 09:25
Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
Знакомый знакого имеет типа бизнес - выискивает в секонде футболки спортивные, чем-то там особенные для фанатов, и потом продаёт обратно буржуям, иногда за невменяемые деньги
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