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Який відсоток українців
повертає свої речі з ломбардів

Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16

Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів

Пропонуємо до обговорення:
Середній чек клієнтів, що заклали своє майно у ломбардах, становить 2200 грн.

Дивися повний текст Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:16

60 процентов клиентов ломбардов - это клиенты с достатком среднего и выше среднего уровня ))))
Какая ересь.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 01:06

Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів

freeze написав:60 процентов клиентов ломбардов - это клиенты с достатком среднего и выше среднего уровня ))))
Какая ересь.
Никогда не был в ломбарде, интересно, как они вообще узнали о "достатке" клиентов? Насколько я знаю, там не нужна идентификация и анкеты, неужели опросник просят заполнить?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:21

  Faceless написав:
freeze написав:60 процентов клиентов ломбардов - это клиенты с достатком среднего и выше среднего уровня ))))
Какая ересь.
Никогда не был в ломбарде, интересно, как они вообще узнали о "достатке" клиентов? Насколько я знаю, там не нужна идентификация и анкеты, неужели опросник просят заполнить?


Идентификация по правилам нужна, это же типа залогового кредита.
Договор составляется, там если не выкупить в течение определенного периода или иметь определенную задолженность, то товар выставляется на на продажу.
Но часто, если очередной наркоман, что-то сдает, или представитель тёмного мира, то просто оформляется договор на подставное лицо.
Опросников понятно нет )))
Кстати в магазинах при ломбардах действительно некоторые вещи нормальные можно купить за очень хорошую цену. Правда там часто не фискальный чек на покупку выдают, а чек то что вы якобы выкупили свою вещь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:54

freeze, я конечно не в курсе, но как-то сомневаюсь, что в магазинах при ломбарде можно купить стоящее дешего. По-любому должны быть постоянные мастера-перекупы, которые сотрудничают с работниками ломбардов и всё самое хорошее выкупают первыми. А дальше перепродают в интернете или ещё как-то используют.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:06

Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів

jr_diava88 написав:freeze, я конечно не в курсе, но как-то сомневаюсь, что в магазинах при ломбарде можно купить стоящее дешего. По-любому должны быть постоянные мастера-перекупы, которые сотрудничают с работниками ломбардов и всё самое хорошее выкупают первыми. А дальше перепродают в интернете или ещё как-то используют.


Вы не сомневайтесь, а просто понаблюдайте за комиссионками при ломбардах.
Тоже из секондами, можно купить удивительные новые нулевые вещи, у меня малый купил на прошлой неделе нулевую кожаную куртку какого то известного бренда с бирками несрезанными за 200 грн и три новые отличные футболки Арсенал, Челси и Манчестер по 33 грн каждая. Места надо знать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:25

Re: Який відсоток українців повертає свої речі з ломбардів

freeze написав:
jr_diava88 написав:freeze, я конечно не в курсе, но как-то сомневаюсь, что в магазинах при ломбарде можно купить стоящее дешего. По-любому должны быть постоянные мастера-перекупы, которые сотрудничают с работниками ломбардов и всё самое хорошее выкупают первыми. А дальше перепродают в интернете или ещё как-то используют.


Вы не сомневайтесь, а просто понаблюдайте за комиссионками при ломбардах.
Тоже из секондами, можно купить удивительные новые нулевые вещи, у меня малый купил на прошлой неделе нулевую кожаную куртку какого то известного бренда с бирками несрезанными за 200 грн и три новые отличные футболки Арсенал, Челси и Манчестер по 33 грн каждая. Места надо знать.


Знакомый знакого имеет типа бизнес - выискивает в секонде футболки спортивные, чем-то там особенные для фанатов, и потом продаёт обратно буржуям, иногда за невменяемые деньги :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:40

А ещё там можно купить мабилу которую у тебя украли некоторое время назад.
adikali
 
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