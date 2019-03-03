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Призупинено виплату
лікарняних і декретних

Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:25

Скоро все передохнут !
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:35

proftpd66
Я вот начинаю думать что новую влать для этого и прислали несчастным украинцам
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:07

syava333
Я ни за старую власть ни за новую, но они уже полгода работают - что не видели за месяц или 2 что нужно что-то делать потому что деньги заканчиваются. Нужно принимать изменения в бюджет, например, а не только поливать грязью папередникив.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10

Re: Призупинено виплату лікарняних і декретних

Та схоже там у фонду просто якийсь бардак :
В Минсоцполитики обеспокоены возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины (ФССУ). Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль.
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events ... ja-3888501
Puente
 
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