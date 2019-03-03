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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:35
proftpd66
Я вот начинаю думать что новую влать для этого и прислали несчастным украинцам
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:07
syava333
Я ни за старую власть ни за новую, но они уже полгода работают - что не видели за месяц или 2 что нужно что-то делать потому что деньги заканчиваются. Нужно принимать изменения в бюджет, например, а не только поливать грязью папередникив.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10
Re: Призупинено виплату лікарняних і декретних
Та схоже там у фонду просто якийсь бардак :
В Минсоцполитики обеспокоены возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины (ФССУ). Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль.
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