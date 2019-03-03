Призупинено виплату лікарняних і декретних

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syava333 Я ни за старую власть ни за новую, но они уже полгода работают - что не видели за месяц или 2 что нужно что-то делать потому что деньги заканчиваются. Нужно принимать изменения в бюджет, например, а не только поливать грязью папередникив.
Та схоже там у фонду просто якийсь бардак : В Минсоцполитики обеспокоены возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины (ФССУ). Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль. https://ubr.ua/ukraine-and-world/events ... ja-3888501
Shram написав: Не только слуги, но и предыдущие шоколадные не меньше виноваты.
Shram А разве при "шоколадных" прекращение социальных выплат было? Что-то не припомню... Хотя "слугам" только и остается, что по старой украинской традиции валить на "папередников"...
Бюджет на 2019 год принимался шоколадниками. Исполнялся зеленскими слугами. Потому и говорю что они друг друга стоят.
Одни "нарисовали" от балды цифры, вторые не смогли проконтролировать и исправить. И тем и другим глубоко плевать на народ Украины, думают только о том как усидеть в теплом кресле да покрепче присосаться к государственной сиське.
Shram написав:Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось? А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Чего все так кипишуют? Сейчас "галочку" поставят и пойдут выплаты как всегда - за счет долга (дефицита) так и раньше было - просто "галочка" что можно платить "в минус" уже стояла или ставилась вовремя...
Shram написав:Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось? А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.
Чего все так кипишуют? Сейчас "галочку" поставят и пойдут выплаты как всегда - за счет долга (дефицита) так и раньше было - просто "галочка" что можно платить "в минус" уже стояла или ставилась вовремя...
мне тоже интересно - это правда вообще что приостановили?