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Призупинено виплату
лікарняних і декретних

Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:25

Скоро все передохнут !
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:35

proftpd66
Я вот начинаю думать что новую влать для этого и прислали несчастным украинцам
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:07

syava333
Я ни за старую власть ни за новую, но они уже полгода работают - что не видели за месяц или 2 что нужно что-то делать потому что деньги заканчиваются. Нужно принимать изменения в бюджет, например, а не только поливать грязью папередникив.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:10

Re: Призупинено виплату лікарняних і декретних

Та схоже там у фонду просто якийсь бардак :
В Минсоцполитики обеспокоены возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины (ФССУ). Об этом заявил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль.
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events ... ja-3888501
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:13

Безумие!!! И только гений властвует над хаосом!!!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:31

  stas_ua написав:
  Shram написав:
Не только слуги, но и предыдущие шоколадные не меньше виноваты.


Shram А разве при "шоколадных" прекращение социальных выплат было? Что-то не припомню... Хотя "слугам" только и остается, что по старой украинской традиции валить на "папередников"...


Бюджет на 2019 год принимался шоколадниками.
Исполнялся зеленскими слугами.
Потому и говорю что они друг друга стоят.

Одни "нарисовали" от балды цифры, вторые не смогли проконтролировать и исправить.
И тем и другим глубоко плевать на народ Украины, думают только о том как усидеть в теплом кресле да покрепче присосаться к государственной сиське.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:02

Re: Призупинено виплату лікарняних і декретних

  blueiceua написав:но они уже полгода работают


Ни за пол года, ни за три - сделать ничего нельзя. Больной на операционном столе в коме - хорошо хоть не помер и на том спасибо...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:11

  Shram написав:Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.

Чего все так кипишуют? Сейчас "галочку" поставят и пойдут выплаты как всегда - за счет долга (дефицита) так и раньше было - просто "галочка" что можно платить "в минус" уже стояла или ставилась вовремя...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:16

  Конрад Карлович написав:
  blueiceua написав:но они уже полгода работают


Ни за пол года, ни за три - сделать ничего нельзя. Больной на операционном столе в коме - хорошо хоть не помер и на том спасибо...

Ну, Вы, ПО-МОЕМУ преувеличиваете - ВСЕ ПЛОХО, НО ВСЕ ЖЕ НЕ ТАК ТРАГИЧНО
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:28

  Конрад Карлович написав:
  Shram написав:Болеть стали больше или рожающих вдруг рекордно повысилось?
А нет, это чинуши профукали все деньги и сроки.

Чего все так кипишуют? Сейчас "галочку" поставят и пойдут выплаты как всегда - за счет долга (дефицита) так и раньше было - просто "галочка" что можно платить "в минус" уже стояла или ставилась вовремя...


мне тоже интересно - это правда вообще что приостановили?
katso
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