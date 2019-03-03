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Призупинено виплату
лікарняних і декретних

Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:40

Re: Призупинено виплату лікарняних і декретних

  Волгарь написав:ВСЕ ПЛОХО, НО ВСЕ ЖЕ НЕ ТАК ТРАГИЧНО

Ну так не помер же)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 04:38

  proftpd66 написав:Скоро все передохнут !

Главная задача правительства - это обслуживание госдолга, все остальное не важно.
andrein
 
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