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Призупинено виплату лікарняних і декретних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:40
Волгарь написав:
ВСЕ ПЛОХО, НО ВСЕ ЖЕ НЕ ТАК ТРАГИЧНО
Ну так не помер же)))
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 04:38
proftpd66 написав:
Скоро все передохнут !
Главная задача правительства - это обслуживание госдолга, все остальное не важно.
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andrein
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