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Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв.
Дивися повний текст Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ
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R2
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:39
Свежо предание...
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ruvex
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Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49
Надо не "делать все в правительстве", а реально снижать цены, как минимум в 2 раза. Достаточно пересмотреть цену на газ, добываемый в Украине. А то получается, что народу втюхивают украинский газ по европейской+ цене.
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ygn
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Додано: Чет 21 лис, 2019 11:19
Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.
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blueiceua
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:04
blueiceua написав:
Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.
А когда было по другому?
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 21 лис, 2019 14:09
Конрад Карлович написав: blueiceua написав:
Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.
А когда было по другому?
102 года назад
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Додано: Чет 21 лис, 2019 15:58
Мизантрóп написав: Конрад Карлович написав: blueiceua написав:
Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.
А когда было по другому?
102 года назад
Тогда выборов не было
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:20
Коломойский себе уже отсудил низкие тарифы для своих заводов. А лохторат, голосовавший за ЗЕ - будет платить за всех.
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olexiy_ogryzko
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