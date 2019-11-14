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Кабмін планує
вплинути на тарифи ЖКГ

Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:39

Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв.

Дивися повний текст Кабмін планує вплинути на тарифи ЖКГ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:39

Свежо предание...
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49

Надо не "делать все в правительстве", а реально снижать цены, как минимум в 2 раза. Достаточно пересмотреть цену на газ, добываемый в Украине. А то получается, что народу втюхивают украинский газ по европейской+ цене.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:19

Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:04

  blueiceua написав:Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.

А когда было по другому?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:09

  Конрад Карлович написав:
  blueiceua написав:Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.

А когда было по другому?

102 года назад
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 15:58

  Мизантрóп написав:
  Конрад Карлович написав:
  blueiceua написав:Выборы прошли но ничего не поменялось. Что старая власть что новая - одно и тоже.

А когда было по другому?

102 года назад

Тогда выборов не было
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:20

Коломойский себе уже отсудил низкие тарифы для своих заводов. А лохторат, голосовавший за ЗЕ - будет платить за всех.
olexiy_ogryzko
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