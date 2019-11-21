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З січня українцям запропонують
страхову ціну на газ - Оржель

З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:50

З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів має намір затвердити страхову ціну на природний газ для населення в розмірі близько 7 тис. гривень/тис. куб. м.

Дивися повний текст З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Оржель.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:29

,,,выиграют,,,не выиграют,что с деньгами сплоченными за газ в сентябре,разницу, если ,,,не выиграют,,, вернут или они перейдут на летний период!?
bodja09-75
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 19:39

И всё-таки непонятно , где девается украинский газ. Не пойму, чем нынешнее правительство отличается от Порошенко и Гройсман.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 14:59

  ygn написав:И всё-таки непонятно , где девается украинский газ. Не пойму, чем нынешнее правительство отличается от Порошенко и Гройсман.

украинский газ продается, деньги идут в госбюджет, из бюджета возвращаются пенсиями, зарплатами бюджетникам и субсидиями
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:37

Есть тут гуру по газу ? Я вот чего не пойму, все отчитались, что газ закачан, его хватит с лихвой. То есть цена на газ по идее известна. Откуда изменения на цену и почему ее нельзя узнать наперед ? Мне как коммерческому потребителю оглашают цену только в месяц потребления, хотя деньги мои у них висят с прошлого года.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:01

Re: З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Ор

  Igorten написав:Откуда изменения на цену и почему ее нельзя узнать наперед ?

Нафтогаз розрахуває ціну кожен місяць, в основі лежить ціна на європейських хабах, яку неможливо передбачити.
  Igorten написав:Мне как коммерческому потребителю оглашают цену только в месяц потребления, хотя деньги мои у них висят с прошлого года.

Це як? Наперед платили?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 17:06

Re: З січня українцям запропонують страхову ціну на газ - Ор

  lapay написав:Це як? Наперед платили?


Они же требуют оплату вперед, заплатил, было тепло, не израсходовал в том сезоне, пришел, спрашиваю на сколько газа рассчитывать, а они мы сами не знаем, тот такая вот петрушка.

Нафтогаз розрахуває ціну кожен місяць, в основі лежить ціна на європейських хабах, яку неможливо передбачити.


Я рад за них, а мне что делать, с потолка придумывать ? Почему я не мог купить заранее и знать цену ? Они там для населения объявили, что можете купить на перед, а с остальных драть в зависимости от хотения ? Хороший "рынок" у нас :( . Газ же уже куплен и у него есть цена.
Igorten
 
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