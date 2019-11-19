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Україна може жити без грошей
МВФ після 2023 року -...

Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:15

Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року -...

Пропонуємо до обговорення:
Німецькі експерти вважають за можливе для України відмовитися від траншів МВФ після 2023 року.

Дивися повний текст Україна може жити без грошей МВФ після 2023 року - німецькі експерти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 09:15

нема проблеми привату.
є проблема колломойського. вирішується просто.
але ж не квартальним.
igorbuda52
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