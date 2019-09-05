Наступного року зарплата податківців, які працюють в регіонах, виросте з 12700 гривень до 16700 гривень, по центральному апарату до 31500 гривень.
Дивися повний текст Податківцям обіцяють підвищити зарплати.
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:59
Податківцям обіцяють підвищити зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківцям обіцяють підвищити зарплати.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:59
забавно - зарплата госслужащих будет больше средней зарплаты людей в бизнесе, на средства которого эти госслужащие существуют
Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:35
За те що гноблять бізнес треба обов’язково підіймати зарплату, але за рахунок не бізнесу а за рахунок офшорів, от як виведуть з офшорів і нехай получають заробітну плату.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:34
а по факту в налоговой у зам.начальника 6000, у рядового персонала до 5000 ...какие 12700
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:51
skrypnik_ruslan за щет больших зарплат начальства средняя зарплата выглядит привлекательно ,на самом деле
,рядовые служащие получают гаразда меньше сумы
Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:49
Начальник інспекції. 2018 год. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 188161 грн.
Старший державний інспектор. 2018. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 117059 грн.
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ). 2018. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 263028 грн.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:50
Где вы такое видели? У нас переименованная беркутня дубинкой народ бьет за народные же деньги. Заплатил налоги, получи по полной.
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