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МВФ знає, що Приватбанк повернуть
мені найближчим часом...

МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29

МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.

Дивися повний текст МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом - Коломойський.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 11:29

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