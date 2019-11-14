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МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лис, 2019 23:43
Интересно, от чего хотят отвлечь внимание этим цирком?
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malchinko_vitaliy
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