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МВФ знає, що Приватбанк повернуть
мені найближчим часом...

МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 09:44

Re: МВФ знає, що Приватбанк повернуть мені найближчим часом.

Молодець! Головне, щоб за це заплатили тільки зекофіли, вони ж його так люблять. Давно не маю в бегемоті депо, нецікаве. Але може з вуйком знову будуть 10% у валюті безподаткових...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 10:39

Такі гучні заяви роблять, коли впевнені в цьому. Виходить що тепер Держава винна Коломойському, він відбілив кошти через ОВДП, бо майже весь рік заводив, ховаючи від США, МінФін їх вже доїдає, а Коломойський може тепер і Приват попросити, бо гроші ж повернув у Країну, ті що вкрав $5/5ярд. далі повертають йому Приват з балансом на період націналізації, а Бєня його наповнює тим, що завів під ОВДП. Така собі схема. З МВФ звісно вся співпраця припиниться.
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