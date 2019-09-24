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Finance.ua: Рейтинг
кредитных карт для водителей

Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:55

Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

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Рейтинг кредитных карт для водителей

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:15

Монобанк давав кешбек по Глуско 5%, зараз ці АЗС переходять до іншого власника і вже вчора я кешбеку не отримав. Є ще 4% на Укрнафті, поки не користувався.
Кококард не дає ніяких знижок чи кешбеків в жовтні ні по АЗС ні магазинах автозапчастин, звідки 3 місце?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:34

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

unicdima написав:Монобанк давав кешбек по Глуско 5%, зараз ці АЗС переходять до іншого власника і вже вчора я кешбеку не отримав. Є ще 4% на Укрнафті..
от мони?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:39

GALeon
Так, цього місяця в моні 4% кешбек на Укрнафті, нещодавно перевіряв - працює
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:27

Re: Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей

nighthawk5 написав:GALeon
Так, цього місяця в моні 4% кешбек на Укрнафті, нещодавно перевіряв - працює
Наверное не для всех такое предложение? У себя такого не вижу
GALeon
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