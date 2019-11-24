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У разі прямих поставок з
РФ знижку на газ можуть...

У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:42

У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ "Газпрому" при можливих прямих поставках в Україну з 2020 року будуть "вилучатися" і спрямовуватися на реалізацію соціально важливих заходів.

Дивися повний текст У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть направити на субсидії - міністр.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:42

Т.е. газ будет только дорожать, а не вот это все про снижение тарифов. Делайте дальше себя разом ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:46

Т.е. для простых пересичніх цену не снизят.
Но возможный профит - перераспределят (кому надо)
Впрочем, ничего нового
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:47

Не говоря уже о том, что в любой момент Газпром по указу сможет перекрыть поставки газа и сжать Украине сами знаете что. Нет уж, хватит. С гопниками можно иметь бизнес отношения только через Евросоюз, а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую
Spets
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:20

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

  Spets написав:а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую
Для этого надо иметь желание. Польша с 2014 года посмотрела на все это что у нас и протянула газопровод в сторону Норвегии + долгосрочные контракты с США по СПГ. А ну нас что?"Борцун-с-путиным" ничего не сделал.
Только фирмы прокладки которые покупают тот же газпромовский газ с накруткой и нам перепродают. В отличии от Польши протянуть прямой газопровод в Норвегию мы не можем..СПГ турки через проливы танкер -газовоз не пускают. Но зато можно возить СПГ из Азербайджана месторождение Шах-Дениз, от Грузии газ по трубе, а потом танкером.
И самое главное есть свои запасы газа. Но увы если папЭреднык тупо и глупо потратил 4 года то нынешний керманыч как вижу опять садит нас на газпромовскую газовую иглу..
Джон
 
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