У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Додано: Сер 27 лис, 2019 09:46

Т.е. для простых пересичніх цену не снизят.

Но возможный профит - перераспределят (кому надо)

Впрочем, ничего нового

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин