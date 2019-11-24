У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Spets написав:
а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую
Для этого надо иметь желание. Польша с 2014 года посмотрела на все это что у нас и протянула газопровод в сторону Норвегии + долгосрочные контракты с США по СПГ. А ну нас что?"Борцун-с-путиным" ничего не сделал.
Только фирмы прокладки которые покупают тот же газпромовский газ с накруткой и нам перепродают. В отличии от Польши протянуть прямой газопровод в Норвегию мы не можем..СПГ турки через проливы танкер -газовоз не пускают. Но зато можно возить СПГ из Азербайджана месторождение Шах-Дениз, от Грузии газ по трубе, а потом танкером.
И самое главное есть свои запасы газа. Но увы если папЭреднык тупо и глупо потратил 4 года то нынешний керманыч как вижу опять садит нас на газпромовскую газовую иглу..