У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

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Додано: Сер 27 лис, 2019 13:44
Нужно делать нормальную адекватную цену на газ а не плодить субсидиантов и субсидии.
Додано: Сер 27 лис, 2019 13:46
Точно, нужно его покупать как сейчас - из той же трубы ГТС с наценкой в 50-60 долларов за 1000 м3, которую европейцы получают фактически всего лишь за то, что печатают экспортные декларации. Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!
Правда, насчет ПРЯМЫХ ПОСТАВОК, кабмин несколько забегает вперед. Газпром не откажется от своего главного условия для их начала - отказа от претензий (т.е. требований по решению Стокгольмского арбитража) А паны Кобелев и Витренко никогда не откажутся от своих выплаченных из неполученных денег премий, выданных на основании решения в стокгольме. Соответственно, соглашение СЕЙЧАЧ маловероятно, а с апреля-мая 20-го (начала поставок по ТП в Сербию и по СП-2 в Германию) и не нужно (отпадает острая нужда в транзите)
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