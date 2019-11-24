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У разі прямих поставок з
РФ знижку на газ можуть...

У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:52

со кидкой это по 500$ за кубометр?
fernandeschmelzer78
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:44

Нужно делать нормальную адекватную цену на газ а не плодить субсидиантов и субсидии.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 13:46

  Spets написав:Не говоря уже о том, что в любой момент Газпром по указу сможет перекрыть поставки газа и сжать Украине сами знаете что. Нет уж, хватит. С гопниками можно иметь бизнес отношения только через Евросоюз, а лучше как Польша диверсифицировать поставки газа и никогда не покупать российский газ напрямую

Точно, нужно его покупать как сейчас - из той же трубы ГТС с наценкой в 50-60 долларов за 1000 м3, которую европейцы получают фактически всего лишь за то, что печатают экспортные декларации. Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!
Правда, насчет ПРЯМЫХ ПОСТАВОК, кабмин несколько забегает вперед. Газпром не откажется от своего главного условия для их начала - отказа от претензий (т.е. требований по решению Стокгольмского арбитража) А паны Кобелев и Витренко никогда не откажутся от своих выплаченных из неполученных денег премий, выданных на основании решения в стокгольме. Соответственно, соглашение СЕЙЧАЧ маловероятно, а с апреля-мая 20-го (начала поставок по ТП в Сербию и по СП-2 в Германию) и не нужно (отпадает острая нужда в транзите)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:49

Ну да. В следующем году скидка, а через год-два краник прикроют и цену поставят такую, что все "скидки" разом перекроет в пару-тройку раз. Было же уже. Зачем топтаться по одним и тем же граблям?..
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:55

  Волгарь написав:Да здравствует виртуальный реверс,укравший у страны минимум 2 млрд. долларов за 4 года!

Вам не трудно будет уточнить цену на газ прямых поставок (т.е. ДО виртуального реверса) и цену ПОСЛЕ начала виртуального реверса? Ну так, чтобы понимать, откуда 2 лярда взялись.
alt402
 
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