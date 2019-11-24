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У разі прямих поставок з
РФ знижку на газ можуть...

У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:48

  lapay написав:
  Волгарь написав:А 2 миллиарда взялись вот откуда - цена на газпроомовский газ в Европе в начале осени 19-го -140-150 долларов за 1000 м3 (и это с доставкой до европейских хабов), Украина закупала газ по реверсу (т.е. прямо из трубы идущей по ее территории) в среднем по 200, т.е. +50-60 долларов наценки к европейской цене

З пальця вони взялись. За перший квартал 2019 різниця була +5 доларів.

Посмотрим поближе на эти 5 долларов.
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
May 2019 4.34
Jun 2019 3.59
Jul 2019 3.62
Aug 2019 3.68
Sep 2019 4.21
Oct 2019 5.06
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas
Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import
Или вот еще - ПЕРВОИСТОЧНИК
Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами свiту за сiчень-вересень 2019 року
"2711210000 - - газ природний"
ВСЬОГО тис. м3 9 183 376.1 (т.е. Девять миллиардов сто восемьдесят три миллиона)
Вартiсть, тис.дол.США 1 800 583.1 (т.е. Один миллиард восемьсот миллионов)
http://www.ukrstat.gov.ua/
Можете проверить - путь к информации Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу Откровенно говоря, нашел струдом, но нашел
Итак, средняя цена поставки импортного газа за 9 месяцев - 200 долларов за 1000 м3 (9 млрд. м3 на сумму 1 800 млн. долларов). При этом в мае В ЕВРОПЕ газ из России (от Газпрома - другого нет) стоил 156 долларов за 1000 м3, в июне 129, в июле - 130, в августе -132, и в сентябре - 151 доллар. Т.е. наценка европейских покупателей газа при перепродаже его Украине составила от 50 до 70-ти долларов за 1000 м3!
Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.
Для чего Вы врете?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:05

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

  Волгарь написав:Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.
Для чего Вы врете?

Ви читати не вмієте? Перший квартал - це які місяці? Якщо хочете порівнювати за 9 місяців, до додайте перші чотири, по ціні на російській газ, яка тоді була значно вища.
Якщо хочете по місяцям, то в травні була переплата +49 доларів, у вересні +24 долара. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan ... iiuUkraini
Крім того, Ви спеціально замовчуєте, що Газпром платить +25 доларів за віртуальний транзит. З урахуванням цих виплат переплата буде +10-15 доларів.
Крім того, для України у Газпрома своя контрактна формула, яка значно дорожча, ніж для ЄС, і дорожче, ніж реверсний газ.

Таким чином - не треба ля-ля про якісь переплати. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:06

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Никакой экономической и социальной выгоды от решений ждать не приходится.
Потому как и экономии в планировании нет никакой, на улице 0 градусов, газ выпаливают, как при -10 -15 градусах. Кому это нужно - людям?
Субсидии это уже вообще отдельный вид договорняков.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:06

  lapay написав:
  Волгарь написав:Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.
Для чего Вы врете?

Ви читати не вмієте? Перший квартал - це які місяці? Якщо хочете порівнювати за 9 місяців, до додайте перші чотири, по ціні на російській газ, яка тоді була значно вища.
Якщо хочете по місяцям, то в травні була переплата +49 доларів, у вересні +24 долара. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan ... iiuUkraini
Крім того, Ви спеціально замовчуєте, що Газпром платить +25 доларів за віртуальний транзит. З урахуванням цих виплат переплата буде +10-15 доларів.
Крім того, для України у Газпрома своя контрактна формула, яка значно дорожча, ніж для ЄС, і дорожче, ніж реверсний газ.

Таким чином - не треба ля-ля про якісь переплати. :)

Отлично, посчитаем еше раз (ПО ВАШИМ ДАННЫМ) уже помесяно, а не в срреднем
Середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.05.2019 по 31.05.2019, яка становить 5681,5427 грн. або 215,1936 доларів США за 1 тис
- цена в Европе в мае 156 долларов, т.е. наценка 59 доларов за 1000 м3
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2019 по 30.06.2019, яка становить 5160,5069 грн. або 196,4491 доларів США за 1 тис.
- цена в Европе в июне 129 долларов, т.е. наценка 65 долларов
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.07.2019 по 31.07.2019, яка становить 4811,7779 грн. або 188,5148 доларів США за 1 тис. м3.
-цена в Европе в июле 130 долларов, т.е. наценка 58 долларов
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.08.2019 по 31.08.2019, яка становить 4493,6363 грн. або 178,3248 доларів США за 1 тис. м3. - цена в Европе в августе 132 доллара, т.е наценка 46 долларов
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.09.2019 по 30.09.2019, яка становить 4272,7604 грн. або 174,6862 доларів США за 1 тис.
, цена в Европе в сентябре 151 доллар, т.е. наценка 23 доллара.
Как видно из приведенных цифр сравнения цен газпромовского газа в Европе с ценой его закупки Украиной ИЗ СОБСТВЕННОЙ ТРУБЫ за май-сентябрь наценка к себестоимости европтрейдера составила 59/65/58/46/23 доллара соответственно. Газпром действительно платит 25 долларов за 1000 м3 за транзит, который в данном случае (забор из ГТС) является частично виртуальным (именно частично, ведь часть газа отбирается рядом с границей с РФ, а часть - уже за Днепром и еще западнее), но я-то пишу СОВЕРШЕННО О ДРУГОМ - получая газ в Европе по цене в 156/129/130/132/151 доллар за 1000 м3 (именно он, а вовсе не Газпром в конечном итоге оплачивает транзит, но оплачивает ИЗ УКРАИНСКИХ ЖЕ ДЕНЕГ!!!), европейский продавец наваривает на нем от 40 до 15% к себестоимости НЕ НЕСЯ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ЗАТРАТ!!! (кроме печатания нескольких бумажек). Т.е. там, где он с удовольствием согласился бы работать и с наценкой в 5 долларов, ему от щедрот абсолютно нищей страны падает аж 60!!! за куб - вот о чем я пишу. При этом все про это знают, НО НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ВНИМАНИЯ НА ЭТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ ЩЕДРОСТЬ.
Насчет замечания о своей особой формуле для Украины - простите, а как можно определить какой именно газ европейский посредник КУПИЛ ДЛЯ СЕБЯ, А КАКОЙ ДЛЯ УКРАИНЫ?
Да и не может быть ДЛЯ УКРАИНЫ отдельной формулы - Вы сами себе противоречите, ведь, как гордо заявляли на форуме Ваши единомышленники, УКРАИНА УЖЕ ПОЧТИ 1500+ дней российский газ НЕ ЗАКУПАЕТ? НИ?
Волгарь
 
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