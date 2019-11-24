У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Додано: Чет 28 лис, 2019 16:06

lapay написав: Волгарь написав: Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.

Для чего Вы врете? Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.Для чего Вы врете?

Ви читати не вмієте? Перший квартал - це які місяці? Якщо хочете порівнювати за 9 місяців, до додайте перші чотири, по ціні на російській газ, яка тоді була значно вища.

Якщо хочете по місяцям, то в травні була переплата +49 доларів, у вересні +24 долара. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan ... iiuUkraini

Крім того, Ви спеціально замовчуєте, що Газпром платить +25 доларів за віртуальний транзит. З урахуванням цих виплат переплата буде +10-15 доларів.

Крім того, для України у Газпрома своя контрактна формула, яка значно дорожча, ніж для ЄС, і дорожче, ніж реверсний газ.



Таким чином - не треба ля-ля про якісь переплати. Ви читати не вмієте? Перший квартал - це які місяці? Якщо хочете порівнювати за 9 місяців, до додайте перші чотири, по ціні на російській газ, яка тоді була значно вища.Якщо хочете по місяцям, то в травні була переплата +49 доларів, у вересні +24 долара.Крім того,Таким чином - не треба ля-ля про якісь переплати.

Середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.05.2019 по 31.05.2019, яка становить 5681,5427 грн. або 215,1936 доларів США за 1 тис

наценка 59 доларов за 1000 м3

середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2019 по 30.06.2019, яка становить 5160,5069 грн. або 196,4491 доларів США за 1 тис.

наценка 65 долларов

середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.07.2019 по 31.07.2019, яка становить 4811,7779 грн. або 188,5148 доларів США за 1 тис. м3.

т.е. наценка 58 долларов

т.е наценка 46 долларов

середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.09.2019 по 30.09.2019, яка становить 4272,7604 грн. або 174,6862 доларів США за 1 тис.

наценка 23 доллара

Отлично, посчитаем еше раз (ПО ВАШИМ ДАННЫМ) уже помесяно, а не в срреднем- цена в Европе в мае 156 долларов, т.е.- цена в Европе в июне 129 долларов, т.е.-цена в Европе в июле 130 долларов,середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.08.2019 по 31.08.2019, яка становить 4493,6363 грн. або 178,3248 доларів США за 1 тис. м3. - цена в Европе в августе 132 доллара,, цена в Европе в сентябре 151 доллар, т.е.Как видно из приведенных цифр сравнения цен газпромовского газа в Европе с ценой его закупки Украиной ИЗ СОБСТВЕННОЙ ТРУБЫ за май-сентябрь наценка к себестоимости европтрейдера составила 59/65/58/46/23 доллара соответственно. Газпром действительно платит 25 долларов за 1000 м3 за транзит, который в данном случае (забор из ГТС) является частично виртуальным (именно частично, ведь часть газа отбирается рядом с границей с РФ, а часть - уже за Днепром и еще западнее), но я-то пишу СОВЕРШЕННО О ДРУГОМ - получая газ в Европе по цене в 156/129/130/132/151 доллар за 1000 м3 (именно он, а вовсе не Газпром в конечном итоге оплачивает транзит, но оплачивает ИЗ УКРАИНСКИХ ЖЕ ДЕНЕГ!!!), европейский продавец наваривает на нем от 40 до 15% к себестоимости НЕ НЕСЯ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ЗАТРАТ!!! (кроме печатания нескольких бумажек). Т.е. там, где он с удовольствием согласился бы работать и с наценкой в 5 долларов, ему от щедрот абсолютно нищей страны падает аж 60!!! за куб - вот о чем я пишу. При этом все про это знают, НО НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ВНИМАНИЯ НА ЭТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ ЩЕДРОСТЬ.Насчет замечания о своей особой формуле для Украины - простите, а как можно определить какой именно газ европейский посредник КУПИЛ ДЛЯ СЕБЯ, А КАКОЙ ДЛЯ УКРАИНЫ?Да и не может быть ДЛЯ УКРАИНЫ отдельной формулы - Вы сами себе противоречите, ведь, как гордо заявляли на форуме Ваши единомышленники, УКРАИНА УЖЕ ПОЧТИ 1500+ дней российский газ НЕ ЗАКУПАЕТ? НИ?