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У разі прямих поставок з
РФ знижку на газ можуть...

У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:48

  lapay написав:
  Волгарь написав:А 2 миллиарда взялись вот откуда - цена на газпроомовский газ в Европе в начале осени 19-го -140-150 долларов за 1000 м3 (и это с доставкой до европейских хабов), Украина закупала газ по реверсу (т.е. прямо из трубы идущей по ее территории) в среднем по 200, т.е. +50-60 долларов наценки к европейской цене

З пальця вони взялись. За перший квартал 2019 різниця була +5 доларів.

Посмотрим поближе на эти 5 долларов.
Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit
May 2019 4.34
Jun 2019 3.59
Jul 2019 3.62
Aug 2019 3.68
Sep 2019 4.21
Oct 2019 5.06
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... atural-gas
Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

https://russian.rt.com/ussr/news/652146 ... gaz-import
Или вот еще - ПЕРВОИСТОЧНИК
Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами свiту за сiчень-вересень 2019 року
"2711210000 - - газ природний"
ВСЬОГО тис. м3 9 183 376.1 (т.е. Девять миллиардов сто восемьдесят три миллиона)
Вартiсть, тис.дол.США 1 800 583.1 (т.е. Один миллиард восемьсот миллионов)
http://www.ukrstat.gov.ua/
Можете проверить - путь к информации Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу Откровенно говоря, нашел струдом, но нашел
Итак, средняя цена поставки импортного газа за 9 месяцев - 200 долларов за 1000 м3 (9 млрд. м3 на сумму 1 800 млн. долларов). При этом в мае В ЕВРОПЕ газ из России (от Газпрома - другого нет) стоил 156 долларов за 1000 м3, в июне 129, в июле - 130, в августе -132, и в сентябре - 151 доллар. Т.е. наценка европейских покупателей газа при перепродаже его Украине составила от 50 до 70-ти долларов за 1000 м3!
Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.
Для чего Вы врете?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:05

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

  Волгарь написав:Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.
Для чего Вы врете?

Ви читати не вмієте? Перший квартал - це які місяці? Якщо хочете порівнювати за 9 місяців, до додайте перші чотири, по ціні на російській газ, яка тоді була значно вища.
Якщо хочете по місяцям, то в травні була переплата +49 доларів, у вересні +24 долара. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan ... iiuUkraini
Крім того, Ви спеціально замовчуєте, що Газпром платить +25 доларів за віртуальний транзит. З урахуванням цих виплат переплата буде +10-15 доларів.
Крім того, для України у Газпрома своя контрактна формула, яка значно дорожча, ніж для ЄС, і дорожче, ніж реверсний газ.

Таким чином - не треба ля-ля про якісь переплати. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:06

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Никакой экономической и социальной выгоды от решений ждать не приходится.
Потому как и экономии в планировании нет никакой, на улице 0 градусов, газ выпаливают, как при -10 -15 градусах. Кому это нужно - людям?
Субсидии это уже вообще отдельный вид договорняков.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:06

  lapay написав:
  Волгарь написав:Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.
Для чего Вы врете?

Ви читати не вмієте? Перший квартал - це які місяці? Якщо хочете порівнювати за 9 місяців, до додайте перші чотири, по ціні на російській газ, яка тоді була значно вища.
Якщо хочете по місяцям, то в травні була переплата +49 доларів, у вересні +24 долара. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan ... iiuUkraini
Крім того, Ви спеціально замовчуєте, що Газпром платить +25 доларів за віртуальний транзит. З урахуванням цих виплат переплата буде +10-15 доларів.
Крім того, для України у Газпрома своя контрактна формула, яка значно дорожча, ніж для ЄС, і дорожче, ніж реверсний газ.

Таким чином - не треба ля-ля про якісь переплати. :)

Отлично, посчитаем еше раз (ПО ВАШИМ ДАННЫМ) уже помесяно, а не в срреднем
Середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.05.2019 по 31.05.2019, яка становить 5681,5427 грн. або 215,1936 доларів США за 1 тис
- цена в Европе в мае 156 долларов, т.е. наценка 59 доларов за 1000 м3
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.06.2019 по 30.06.2019, яка становить 5160,5069 грн. або 196,4491 доларів США за 1 тис.
- цена в Европе в июне 129 долларов, т.е. наценка 65 долларов
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.07.2019 по 31.07.2019, яка становить 4811,7779 грн. або 188,5148 доларів США за 1 тис. м3.
-цена в Европе в июле 130 долларов, т.е. наценка 58 долларов
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.08.2019 по 31.08.2019, яка становить 4493,6363 грн. або 178,3248 доларів США за 1 тис. м3. - цена в Европе в августе 132 доллара, т.е наценка 46 долларов
середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.09.2019 по 30.09.2019, яка становить 4272,7604 грн. або 174,6862 доларів США за 1 тис.
, цена в Европе в сентябре 151 доллар, т.е. наценка 23 доллара.
Как видно из приведенных цифр сравнения цен газпромовского газа в Европе с ценой его закупки Украиной ИЗ СОБСТВЕННОЙ ТРУБЫ за май-сентябрь наценка к себестоимости европтрейдера составила 59/65/58/46/23 доллара соответственно. Газпром действительно платит 25 долларов за 1000 м3 за транзит, который в данном случае (забор из ГТС) является частично виртуальным (именно частично, ведь часть газа отбирается рядом с границей с РФ, а часть - уже за Днепром и еще западнее), но я-то пишу СОВЕРШЕННО О ДРУГОМ - получая газ в Европе по цене в 156/129/130/132/151 доллар за 1000 м3 (именно он, а вовсе не Газпром в конечном итоге оплачивает транзит, но оплачивает ИЗ УКРАИНСКИХ ЖЕ ДЕНЕГ!!!), европейский продавец наваривает на нем от 40 до 15% к себестоимости НЕ НЕСЯ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ЗАТРАТ!!! (кроме печатания нескольких бумажек). Т.е. там, где он с удовольствием согласился бы работать и с наценкой в 5 долларов, ему от щедрот абсолютно нищей страны падает аж 60!!! за куб - вот о чем я пишу. При этом все про это знают, НО НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ВНИМАНИЯ НА ЭТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ ЩЕДРОСТЬ.
Насчет замечания о своей особой формуле для Украины - простите, а как можно определить какой именно газ европейский посредник КУПИЛ ДЛЯ СЕБЯ, А КАКОЙ ДЛЯ УКРАИНЫ?
Да и не может быть ДЛЯ УКРАИНЫ отдельной формулы - Вы сами себе противоречите, ведь, как гордо заявляли на форуме Ваши единомышленники, УКРАИНА УЖЕ ПОЧТИ 1500+ дней российский газ НЕ ЗАКУПАЕТ? НИ?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:29

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

  Волгарь написав:но я-то пишу СОВЕРШЕННО О ДРУГОМ - получая газ в Европе по цене в 156/129/130/132/151 доллар за 1000 м3 (именно он, а вовсе не Газпром в конечном итоге оплачивает транзит, но оплачивает ИЗ УКРАИНСКИХ ЖЕ ДЕНЕГ!!!), европейский продавец наваривает на нем от 40 до 15% к себестоимости НЕ НЕСЯ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ЗАТРАТ!!! (кроме печатания нескольких бумажек). Т.е. там, где он с удовольствием согласился бы работать и с наценкой в 5 долларов, ему от щедрот абсолютно нищей страны падает аж 60!!! за куб - вот о чем я пишу. При этом все про это знают, НО НИКТО НЕ ОБРАЩАЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО ВНИМАНИЯ НА ЭТУ ПОДОЗРИТЕЛЬНУЮ ЩЕДРОСТЬ.

Так, вони отримують гроші "з повітря", навіть більше, ніж ми за реальний транзит. Але нам це все одно дешевше, ніж по "справедливому" контракту з Газпромом.
  Волгарь написав:Насчет замечания о своей особой формуле для Украины - простите, а как можно определить какой именно газ европейский посредник КУПИЛ ДЛЯ СЕБЯ, А КАКОЙ ДЛЯ УКРАИНЫ?
Да и не может быть ДЛЯ УКРАИНЫ отдельной формулы - Вы сами себе противоречите, ведь, как гордо заявляли на форуме Ваши единомышленники, УКРАИНА УЖЕ ПОЧТИ 1500+ дней российский газ НЕ ЗАКУПАЕТ? НИ?

Ви самі розумієте, що написали? Україні потрібен імпортний газ. Є всього два варіанти - або в Газпрому, або в ЄС.
У Нафтогаза з Газпромом є контракт, по ньому дорожче, ніж реверс з ЄС. Після рішення арбітражу Газпром повинен продавати Нафтогазу газ дешевше, але він цього не робить. Залишається реверс з ЄС. Все, інших варіантів немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:57

  lapay написав:Ви самі розумієте, що написали? Україні потрібен імпортний газ. Є всього два варіанти - або в Газпрому, або в ЄС.
У Нафтогаза з Газпромом є контракт, по ньому дорожче, ніж реверс з ЄС. Після рішення арбітражу Газпром повинен продавати Нафтогазу газ дешевше, але він цього не робить. Залишається реверс з ЄС.


То есть если по сниженной цене (ниже цены через европейскую прокладку), то покупать российский газ напрямую можно.
Правильно?
Тогда все эти "уже два/три/четыре года как не покупаем газ агрессора!", не от того что он агрессор. А от того, что он нам этот газ не продает по той цене которую Украина хотела бы.
Кстати, по какой цене тогда уже можно покупать российский газ - 180 баксов, 150, 140, 120?
Где кончается принцип "газ от агрессора нам не нужен", на какой цене?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:59

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

  Shram написав:То есть если по сниженной цене (ниже цены через европейскую прокладку), то покупать российский газ напрямую можно.
Правильно?
Тогда все эти "уже два/три/четыре года как не покупаем газ агрессора!", не от того что он агрессор. А от того, что он нам этот газ не продает по той цене которую Украина хотела бы.
Кстати, по какой цене тогда уже можно покупать российский газ - 180 баксов, 150, 140, 120?
Где кончается принцип "газ от агрессора нам не нужен"?

Задарма можна, в рахунок боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:28

  lapay написав:
  Shram написав:То есть если по сниженной цене (ниже цены через европейскую прокладку), то покупать российский газ напрямую можно.
Правильно?
Тогда все эти "уже два/три/четыре года как не покупаем газ агрессора!", не от того что он агрессор. А от того, что он нам этот газ не продает по той цене которую Украина хотела бы.
Кстати, по какой цене тогда уже можно покупать российский газ - 180 баксов, 150, 140, 120?
Где кончается принцип "газ от агрессора нам не нужен"?

Задарма можна, в рахунок боргу.


Задарма не будет.
А вот за 150 возможно.
Согласны по 150?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 20:36

Re: У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

  Shram написав:Задарма не будет.
А вот за 150 возможно.
Согласны по 150?

Згоден на німецьку ціну мінус транзит + задарма, в рахунок боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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