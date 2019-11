У разі прямих поставок з РФ знижку на газ можуть...

Додано: Чет 28 лис, 2019 14:48

lapay написав: Волгарь написав: А 2 миллиарда взялись вот откуда - цена на газпроомовский газ в Европе в начале осени 19-го -140-150 долларов за 1000 м3 (и это с доставкой до европейских хабов), Украина закупала газ по реверсу (т.е. прямо из трубы идущей по ее территории) в среднем по 200, т.е. +50-60 долларов наценки к европейской цене А 2 миллиарда взялись вот откуда - цена на газпроомовский газ в Европе в начале осени 19-го -140-150 долларов за 1000 м3 (и это с доставкой до европейских хабов), Украина закупала газ по реверсу (т.е. прямо из трубы идущей по ее территории) в среднем по 200, т.е. +50-60 долларов наценки к европейской цене

З пальця вони взялись. За перший квартал 2019 різниця була +5 доларів. З пальця вони взялись. За перший квартал 2019 різниця була +5 доларів.

Russian Natural Gas Monthly Price - US Dollars per Million Metric British Thermal Unit

May 2019 4.34

Jun 2019 3.59

Jul 2019 3.62

Aug 2019 3.68

Sep 2019 4.21

Oct 2019 5.06

Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами свiту за сiчень-вересень 2019 року

"2711210000 - - газ природний"

ВСЬОГО тис. м3 9 183 376.1 (т.е. Девять миллиардов сто восемьдесят три миллиона)

Вартiсть, тис.дол.США 1 800 583.1

(т.е. Один миллиард восемьсот миллионов)

Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу

Посмотрим поближе на эти 5 долларов.Или вот еще - ПЕРВОИСТОЧНИКМожете проверить - путь к информацииОткровенно говоря, нашел струдом, но нашелИтак, средняя цена поставки импортного газа за 9 месяцев - 200 долларов за 1000 м3 (9 млрд. м3 на сумму 1 800 млн. долларов). При этом в мае В ЕВРОПЕ газ из России (от Газпрома - другого нет) стоил 156 долларов за 1000 м3, в июне 129, в июле - 130, в августе -132, и в сентябре - 151 доллар. Т.е. наценка европейских покупателей газа при перепродаже его Украине составила от 50 до 70-ти долларов за 1000 м3!Я только одного не понимаю - третий раз я ловлю Вас на ОТКРОВЕННОЙ ЛЖИ.Для чего Вы врете?