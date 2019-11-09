Про це йдеться в "повідомленні" НБУ.
Дивися повний текст Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44
Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44
Нацбанк вместо того, чтобы показать у кого законная власть, и сила - жалобно воет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:58
zloy_ukr Силу должны демонстрировать чуть другие органы. Даже называют их силовыми.
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