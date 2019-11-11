За перше півріччя 2019 року трудові мігранти переказали до України 5,54 мільярда доларів.
Дивися повний текст НБУ очікує на збільшення переказів від трудових мігрантів.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:58
НБУ очікує на збільшення переказів від трудових мігрантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ очікує на збільшення переказів від трудових мігрантів.
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