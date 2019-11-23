RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр пообіцяв, що більшість
медичних послуг стануть...

Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05

Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними.

Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92103
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05

что остается/становится платным?..
sal
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 25.03.16
Подякував: 696 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київстар змінює умови деяких своїх послуг
R2 » Вів 26 лис, 2019 21:20
3 535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 08:48
storoghiktaras1980
Прем'єр-міністр України заявив про тотальну відсутність...
R2 » Суб 23 лис, 2019 01:19
7 471
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 20:26
ruvex
МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для...
R2 » Суб 23 лис, 2019 18:33
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лис, 2019 18:34
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23971)
28.11.2019 11:39
EximBonus Bot (811)
28.11.2019 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.