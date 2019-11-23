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Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05
Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними.
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05
что остается/становится платным?..
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Додано: Чет 28 лис, 2019 12:41
Как то мутно.
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Галина441
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