З 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними.
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05
Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...
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Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:46
Безплатно - це означає без ліків? А лікарі знають, що вони процюватимуть задарма?
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