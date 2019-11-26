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Прем'єр пообіцяв, що більшість
медичних послуг стануть...

Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05

Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними.

Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05

что остается/становится платным?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:41

Как то мутно.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:46

Безплатно - це означає без ліків? А лікарі знають, що вони процюватимуть задарма?
olexiy_ogryzko
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