З 1 квітня 2020 року більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними.
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:05
Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть безкоштовними.
Додано: Чет 28 лис, 2019 13:46
Безплатно - це означає без ліків? А лікарі знають, що вони процюватимуть задарма?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 00:13
Re: Прем'єр пообіцяв, що більшість медичних послуг стануть..
Видимо, основное слово - "большинство". Сейчас бесплатно (как бы. Обязательный благотворительный взнос и отсутствие лекарств не в счёт) всё, а станет только большинство.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:48
гімногоном займається.
де онкопрепарати у тернопільській онкологічній?
СУпрун в США з собою забрала?
менше млнів на літачки і конвої витрачайте/
а то вже ровери вам дарують, щоб на землю вернути, турбонуті ви наші.
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