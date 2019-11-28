Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:17

safonovstanislav написав: Gastarbaiter написав: А как быть тем, кто не хочет туда-сюда ездить? А просто жить с семьей и работать с 9 до 18? А как быть тем, кто не хочет туда-сюда ездить? А просто жить с семьей и работать с 9 до 18?

На этот счёт есть народная мудрость:

Под лежачий камень вода не течёт



Хочешь сидеть на одном месте и работать в уютном офисе с 9 до 18, будешь жить плохо, независимо от страны в которой это делаешь На этот счёт есть народная мудрость:Под лежачий камень вода не течётХочешь сидеть на одном месте и работать в уютном офисе с 9 до 18, будешь жить плохо, независимо от страны в которой это делаешь

Есть такая штука, что Украина не производит практически ничего, кроме продуктов питания из того, что потребляет среднестатистический житель. Поэтому все, начиная от джинсов и кроссовок и заканчивая автомобилем и яфоном (как вариант), несет в себе зарплату заграничного работника в синем комбезе, его руководства, начальства, акционеров, правительства и тд + интерес импортера в Украину, шипинг, налоги на въезде в Украину, расходы на логистику в Украине, администрирование, прибыль, налоги от продажи + коррупционные составляющие. Таким образом, как правило, ценник в забугорье минимум в 2 раза ниже ценника в Украине. А покупательная способность немца, швейцарца, француза или американца на порядок выше, чем украинца. Но и это еще не все. "Благодаря" монополистическо-олигархичной структуре бизнеса в Украине, цены на продукцию украинского производства внутри страны не только стремятся к мировым, но и порой превышают их. Учитывая крайне низкий уровень доходов среднестатистического украинца, на новый немецкий автомобиль он будет собирать. отказывая себе во всем лет 10. Потом у него будет выбор - либо продать его за 30% от цены покупки через 7-10 лет или ездить на нем всю оставшуюся жизнь. В это же время, американец, к примеру, возьмет такого уровня автомобиль в лизинг и будет в месяц платить за него эквивалент своего труда в течении 2-3 дней (причем это я еще несколько завышаю), а по прошествии 3-х лет возьмет в лиз новый автомобиль. Если говорить о покупке, то для американца легче купить автомобиль, чем пересичному украинцу стиральную машину.То есть, о чем мы говорим? Человек имеет жизненные потребности в различных товарах и услугах. Только за единицу товара украинец должен отработать несколько лет, а житель более развитой страны - несколько дней.Укриана - прекрасная страна, если выехать на берег реки в Зажопье и жить в шалаше. Что тоже не всегда будет фонтан, потому чо окажется что в 20 км вверх по течению или ядерный могильник или химкомбинат, который свои отходы сбрасывает прямо в эту реку, а она уже несет все нечистоты в "самое крутое Черное море".Про уровень медицины и образования, который уже почти никто в мире не признает я скромно умолчу.