Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Суб 30 лис, 2019 01:09

Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.

Это раньше, чтоб освоить компьютерную специальность требовались годы, т.к. просто не было литературы, не было интернета. Сейчас, информация вся в открытом доступе, при должном усердии и целеустремлённости осваивается достаточно быстро. А если совсем ленивый, то компьютерных курсов сейчас, на любой вкус. Разжуют и в рот положат.

Для любителей общения, не обязательно быть суровым кодером-задротом, можно вообще видеоблогером стать, снимать всякие пранки.