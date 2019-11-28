Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Суб 30 лис, 2019 01:36

Gastarbaiter написав: safonovstanislav написав: Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь. , сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.

Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней. Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.

Индусы так неплохо поднялись, только за счёт того, что у них родной язык английский. Расселились по всей Америке. И на удалёнке конкурируютКстати, ещё один минус жизни в небольшой европейской стране, вроде Нидерландов. Знакомый голландец рассказал, что фильмы и сериалы на голландский язык никто не переводит, в кинотеатрах фильмы с субтитрами!Фильм может быть на французском языкеили на английскомили даже на персидском с английскими субтитрами!В Украине, например, все фильмы в кинотеатрах на украинском. Это просто настолько базовые вещи, о которых даже не задумываешься, что где-то может быть иначе. Но, в Украине думают о людях. А в Европе думают, лишь бы деньги несли, пусть смотрят на персидском и читают английские субтитры. Главная цель - срубить бабла, при минимальных усилиях и вложениях - в этом вся суть Европы. Капитализм в типичном своём проявлении.