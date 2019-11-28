RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реальні доходи українців
перевищили докризові на 18% —...

Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:09

Re: Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —..

Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Это раньше, чтоб освоить компьютерную специальность требовались годы, т.к. просто не было литературы, не было интернета. Сейчас, информация вся в открытом доступе, при должном усердии и целеустремлённости осваивается достаточно быстро. А если совсем ленивый, то компьютерных курсов сейчас, на любой вкус. Разжуют и в рот положат.
Для любителей общения, не обязательно быть суровым кодером-задротом, можно вообще видеоблогером стать, снимать всякие пранки.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:11

  safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.

Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 26.02.18
Подякував: 270 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:36

  Gastarbaiter написав:
  safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.

Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.

Индусы так неплохо поднялись, только за счёт того, что у них родной язык английский. Расселились по всей Америке. И на удалёнке конкурируют
Кстати, ещё один минус жизни в небольшой европейской стране, вроде Нидерландов. Знакомый голландец рассказал, что фильмы и сериалы на голландский язык никто не переводит, в кинотеатрах фильмы с субтитрами!

Фильм может быть на французском языке
https://uitkijk.nl/film/fete-de-famille/

или на английском
https://uitkijk.nl/film/joker/

или даже на персидском с английскими субтитрами!
https://uitkijk.nl/film/klassieker-close-up/

В Украине, например, все фильмы в кинотеатрах на украинском. Это просто настолько базовые вещи, о которых даже не задумываешься, что где-то может быть иначе. Но, в Украине думают о людях. А в Европе думают, лишь бы деньги несли, пусть смотрят на персидском и читают английские субтитры. Главная цель - срубить бабла, при минимальных усилиях и вложениях - в этом вся суть Европы. Капитализм в типичном своём проявлении.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 10.05.14
Подякував: 152 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 02:10

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
ЛАД написав: В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.

Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.

Я говорю об обычной жизни. Еда, одежда, ЖКХ. Без авто и мобилок/компов.
Хватит Вам сегодня 100 долл. на такую жизнь?

Не $100 а $166. Так, $166 би хватило їжу, одежу і ЖКХ.
Звідки 66%? З Екселю. Беру інфляцію США за 23 роки і множу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
R2 » П'ят 29 лис, 2019 23:22
0 25
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 23:22
R2
Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
R2 » П'ят 29 лис, 2019 18:07
1 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 18:08
moveton
Більшість українців проти продажу землі - опитування 1, 2
R2 » Чет 28 лис, 2019 13:40
16 942
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 12:18
Puente

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14311)
30.11.2019 02:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.