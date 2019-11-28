Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...
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Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь. Это раньше, чтоб освоить компьютерную специальность требовались годы, т.к. просто не было литературы, не было интернета. Сейчас, информация вся в открытом доступе, при должном усердии и целеустремлённости осваивается достаточно быстро. А если совсем ленивый, то компьютерных курсов сейчас, на любой вкус. Разжуют и в рот положат. Для любителей общения, не обязательно быть суровым кодером-задротом, можно вообще видеоблогером стать, снимать всякие пранки.
safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.
safonovstanislav написав:Gastarbaiter, сейчас реально хорошая возможность - удалёнка. Не обязательно жить и работать в одной стране. Знакомая закончила месячные IT-курсы, сходу начала получать неплохие деньги с заграничных заказов. Как для человека, работающего до этого почти 10 лет совсем в другой сфере и с IT вообще никак не связанного, очень даже неплохо. И не нужно никуда вообще ехать. Живешь с семьёй, никого не бросаешь.
Та не, я уж как-то по дебетам-кредитам перекантуюсь. С удаленкой в бухгалтерии и фин. анализе пока не очень, но и так неплохо: полу-свободный график, возможность работать практически в любой стране, зарплата выше средней.
Индусы так неплохо поднялись, только за счёт того, что у них родной язык английский. Расселились по всей Америке. И на удалёнке конкурируют Кстати, ещё один минус жизни в небольшой европейской стране, вроде Нидерландов. Знакомый голландец рассказал, что фильмы и сериалы на голландский язык никто не переводит, в кинотеатрах фильмы с субтитрами!
В Украине, например, все фильмы в кинотеатрах на украинском. Это просто настолько базовые вещи, о которых даже не задумываешься, что где-то может быть иначе. Но, в Украине думают о людях. А в Европе думают, лишь бы деньги несли, пусть смотрят на персидском и читают английские субтитры. Главная цель - срубить бабла, при минимальных усилиях и вложениях - в этом вся суть Европы. Капитализм в типичном своём проявлении.
ЛАД написав: В 1996 на 100 долларов в месяц можно было нормально жить семье. Сегодня этого явно мало на одного человека.
Тоді(в 1996) потреби були менші!!! Автомобіль тоді вважався розкішшю, сьогодні вже ні. Мобільних/комп'ютерів взагалі не було. Поїздка на відпочинок в Турцію/Єгипет - масове явище сьогодні, тоді одиничне. І т.д.
Я говорю об обычной жизни. Еда, одежда, ЖКХ. Без авто и мобилок/компов. Хватит Вам сегодня 100 долл. на такую жизнь?
Не $100 а $166. Так, $166 би хватило їжу, одежу і ЖКХ. Звідки 66%? З Екселю. Беру інфляцію США за 23 роки і множу.