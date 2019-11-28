Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —...

Додано: Суб 30 лис, 2019 04:29

safonovstanislav написав: rjkz написав: Есть такая штука, что Украина не производит практически ничего, кроме продуктов питания из того, что потребляет среднестатистический житель. Поэтому все, начиная от джинсов и кроссовок и заканчивая автомобилем и яфоном (как вариант), несет в себе зарплату заграничного работника в синем комбезе, его руководства, начальства, акционеров, правительства и тд + интерес импортера в Украину, шипинг, налоги на въезде в Украину, расходы на логистику в Украине, администрирование, прибыль, налоги от продажи + коррупционные составляющие. Таким образом, как правило, ценник в забугорье минимум в 2 раза ниже ценника в Украине. А покупательная способность немца, швейцарца, француза или американца на порядок выше, чем украинца. Но и это еще не все. "Благодаря" монополистическо-олигархичной структуре бизнеса в Украине, цены на продукцию украинского производства внутри страны не только стремятся к мировым, но и порой превышают их. Учитывая крайне низкий уровень доходов среднестатистического украинца, на новый немецкий автомобиль он будет собирать. отказывая себе во всем лет 10. Потом у него будет выбор - либо продать его за 30% от цены покупки через 7-10 лет или ездить на нем всю оставшуюся жизнь. В это же время, американец, к примеру, возьмет такого уровня автомобиль в лизинг и будет в месяц платить за него эквивалент своего труда в течении 2-3 дней (причем это я еще несколько завышаю), а по прошествии 3-х лет возьмет в лиз новый автомобиль. Если говорить о покупке, то для американца легче купить автомобиль, чем пересичному украинцу стиральную машину.

То есть, о чем мы говорим? Человек имеет жизненные потребности в различных товарах и услугах. Только за единицу товара украинец должен отработать несколько лет, а житель более развитой страны - несколько дней.

Укриана - прекрасная страна, если выехать на берег реки в Зажопье и жить в шалаше. Что тоже не всегда будет фонтан, потому чо окажется что в 20 км вверх по течению или ядерный могильник или химкомбинат, который свои отходы сбрасывает прямо в эту реку, а она уже несет все нечистоты в "самое крутое Черное море".

Про уровень медицины и образования, который уже почти никто в мире не признает я скромно умолчу. Есть такая штука, что Украина не производит практически ничего, кроме продуктов питания из того, что потребляет среднестатистический житель. Поэтому все, начиная от джинсов и кроссовок и заканчивая автомобилем и яфоном (как вариант), несет в себе зарплату заграничного работника в синем комбезе, его руководства, начальства, акционеров, правительства и тд + интерес импортера в Украину, шипинг, налоги на въезде в Украину, расходы на логистику в Украине, администрирование, прибыль, налоги от продажи + коррупционные составляющие. Таким образом, как правило, ценник в забугорье минимум в 2 раза ниже ценника в Украине. А покупательная способность немца, швейцарца, француза или американца на порядок выше, чем украинца. Но и это еще не все. "Благодаря" монополистическо-олигархичной структуре бизнеса в Украине, цены на продукцию украинского производства внутри страны не только стремятся к мировым, но и порой превышают их. Учитывая крайне низкий уровень доходов среднестатистического украинца, на новый немецкий автомобиль он будет собирать. отказывая себе во всем лет 10. Потом у него будет выбор - либо продать его за 30% от цены покупки через 7-10 лет или ездить на нем всю оставшуюся жизнь. В это же время, американец, к примеру, возьмет такого уровня автомобиль в лизинг и будет в месяц платить за него эквивалент своего труда в течении 2-3 дней (причем это я еще несколько завышаю), а по прошествии 3-х лет возьмет в лиз новый автомобиль. Если говорить о покупке, то для американца легче купить автомобиль, чем пересичному украинцу стиральную машину.То есть, о чем мы говорим? Человек имеет жизненные потребности в различных товарах и услугах. Только за единицу товара украинец должен отработать несколько лет, а житель более развитой страны - несколько дней.Укриана - прекрасная страна, если выехать на берег реки в Зажопье и жить в шалаше. Что тоже не всегда будет фонтан, потому чо окажется что в 20 км вверх по течению или ядерный могильник или химкомбинат, который свои отходы сбрасывает прямо в эту реку, а она уже несет все нечистоты в "самое крутое Черное море".Про уровень медицины и образования, который уже почти никто в мире не признает я скромно умолчу.

Всё верно. Только дело в том, что продукты питания, для большинства людей - это основная статья затрат. Если айфон люди покупают раз в 2 года и могут себе позволить переплатить, то еду они покупают каждый день. В Украине, люди, получая пенсию 60-70 долларов, могут реально прожить целый месяц на эти деньги, настолько в Украине всё дёшево. Это при том, что зарплатой от $1000 в Украине уже никого не удивишь. Строители из заграничья привозят $6000 чистыми за 3 месяца. Понятное дело, за $1000 в месяц в Украине они уже не будут работать Всё верно. Только дело в том, что продукты питания, для большинства людей - это основная статья затрат. Если айфон люди покупают раз в 2 года и могут себе позволить переплатить, то еду они покупают каждый день. В Украине, люди, получая пенсию 60-70 долларов, могут реально прожить целый месяц на эти деньги, настолько в Украине всё дёшево. Это при том, что зарплатой от $1000 в Украине уже никого не удивишь. Строители из заграничья привозят $6000 чистыми за 3 месяца. Понятное дело, за $1000 в месяц в Украине они уже не будут работать

Во первых, вы сами себе противоречите - за границей якобы не заработаешь и на кусок хлеба, и тут-же строители за 3 месяца ОТКЛАДЫВАЮТ и привозят 6 куе.Во-вторых, если Вы и ездили по европам, то как-то выборочно...я не то чтобы сильно знаток в европах (мало где был, да и то в туристических местах и не сказал-бы что меня что-то сильно шокировало), но в Штатах продукты стоят того-же порядка что и в Украине (не потому что там писец как дешево, а потому что в Украине уже давно практически мировые цены) привычные нам овощи и фрукты немного дороже, экзотика намного дешевле, молочка и сыр чуть дешевле, мясо чуть дороже, хлеб дороже намного, продукция украинского производства (она тоже представлена) дороже в 1,5-2 раза. При этом, мясо птицы запрещено выращивать с помощью гормонов с 50-х годов, штрафы за нарушение такие конские, что их может не пережить даже очень крупный производитель. Есть колбасы в которых мясо, вода, специи, соль (менее 2%) и все! Упакована в вакуум. После вскрытия, через 2 дня уже появляется запах. Ни нитрита натрия тебе для цвета ни глутамата для усиления вкуса ни консервантов даже в виде аскорбиновой кислоты. Не, есть такие, что там всего понапихано и срок годности до года, но все написано и есть выбор. В Украине есть колбаса с таким составом? Самые обычные яйца, не органик, порядка доллара за 12 (а не 10) штук (это дешевле чем в Украине), органик порядка 2,5-3,5 долларов, но очень часто сейлы, по которым идет напрмер 2 шт на 3 бакса.Украина занимает по безопасности продуктов питание 87 место в мире. США и Великобритания делят первое.Теперь сравните уровень доходов и уровень расходов. Когда Вы говорите, что на продукты питания уходит львиная доля заработка - я Вам верю! Но только с той оговоркой, что это уходит у жителя Украины! В других местах это составляет порядка 10-25% от месячного дохода. В этом и есть вся суть - житель Украины работает за еду. Причем не очень качественную. Чем житель Украины отличается от доисторического раба? Те тоже работали за еду и кров.